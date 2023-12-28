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البنك الصناعي والتجاري الصيني فرع الكويت جسر مالي للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) فرع الكويت، في مايو 2014، وهو البنك الصيني الأول والوحيد حاليا الذي يعمل في الكويت، وكان وقتها يمثل أيضا الفرع الرابع للبنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يتم إنشاؤه في منطقة الشرق الأوسط بعد دبي وأبوظبي والدوحة.
وحصل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في الكويت على ترخيص مصرفي عالمي من بنك الكويت المركزي، ويغطي نطاق أعماله الخدمات المصرفية بالجملة والتجزئة.
ومنذ تأسيسه، التزم فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في الكويت دوما بمبدأ العمليات السليمة والمتوافقة، وأغتنم بالكامل فرصة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية 2035» الكويتية، وبالاستفادة من شبكة الخدمات العالمية المتوافرة لمجموعة ICBC Group وقدرات الخدمة الشاملة القوية، التزم فرع البنك بتقديم خدمات مالية شاملة ومهنية وفعالة ومصممة خصيصا لأفضل الشركات الكويتية والشركات الصينية في الكويت ومؤسسات التجارة والاستثمار الصينية- الكويتية وعملاء التجزئة، ودعم نمو اقتصاد الصين والكويت، وذلك عبر تنمية وتعميق التعاون.
ويعمل البنك بمنزلة «جسر مالي» في التبادلات التجارية ودعم توسيع الأعمال التجارية للعملاء من الصين والكويت في مجالات مثل بناء البنية التحتية والتعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية وأمن الطاقة.
يشارك البنك الصناعي والتجاري الصيني فرع الكويت، بنشاط في تمويل تطوير وبناء المشاريع الكويتية الكبيرة في مجال إنتاج البتروكيماويات ومرافق التكرير وتأجير الطائرات وغيرها من المجالات، ويدعم بنشاط صناعة النفط والغاز الكويتية من أجل التحسين المستمر لمستوى التطوير المكرر والتنمية المتنوعة للاقتصاد غير النفطي.
بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الصناعي والتجاري الصيني فرع الكويت أيضا خدمات مالية متنوعة مثل الحسابات والودائع والقروض والعملات الأجنبية والضمانات وبالعملة الصينية لعدد من الشركات الصينية في الكويت للقيام بمشاريع مثل الإسكان والطرق والجسور ومنشآت الحفر والطاقة بنشاط، مع الدعم الفعال لمشاركة الشركات الصينية في خطة عمل حكومة الكويت.
وأثناء تفشي جائحة كوفيد-19، عمل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في الكويت، جنبا إلى جنب مع عملائه في السراء والضراء، بغرض التغلب على الصعوبات، وفي مواجهة التحديات، اتخذ فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في الكويت تدابير فعالة لتعزيز التنسيق الداخلي والخارجي، وتوفير خدمات مالية عالية الجودة في الوقت المناسب لدعم التشغيل المستقر والمستمر للمشاريع الأساسية.
وعلى مدى السنوات التسع الماضية منذ تأسيسه، حقق فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في الكويت تنمية مربحة للجانبين مع الشركات الصينية والكويتية، ما يعكس بشكل كامل دوره باعتباره «جسرا ماليا» يربط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والكويت، وإن الصداقة بين الصين والكويت تتمتع بتاريخ طويل، وقد قامت الدولتان دائما بالتبادلات والتعاون على أساس مبادئ السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة، وأقامتا علاقة تعاونية استراتيجية موجهة نحو المستقبل.
إن اقتصادا الصين والكويت متكاملان إلى حد كبير، وهناك مساحة كبيرة للتوسع في اتساع وعمق التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار.
ويصادف هذا العام الحالي الذكرى الأربعين لتأسيس البنك الصناعي والتجاري الصيني والذكرى الثانية والخمسين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت، والتقى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خلال زيارته للصين في سبتمبر 2023، (حين كان وليا للعهد)، بالرئيس الصيني شي جين بينغ للتوقيع على خطة التعاون بين الصين والكويت 2024-2028، كما وقع 6 مذكرات تفاهم بشأن مشاريع التعاون بين البلدين.
لذا، يتمتع البنك الصناعي والتجاري الصيني، بصفته بنكا رائدا في المنطقة، بخبرة غنية في تقديم خدمات مالية شاملة للعديد من المشاريع الكبيرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مثل محطة حسيان للطاقة التي تعمل بالفحم النظيف بقدرة 2400 ميغاواط في دبي، ومنشأة الطاقة الحرارية الشمسية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بقدرة 950 ميغاواط، والاشتراكات المشتركة لشركة إينوك وغير ذلك.
ويستفيد فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في الكويت بشكل كامل من المزايا الاستراتيجية لمجموعة البنك الصناعي والتجاري الصيني، وسوف يمضي قدما ويستمر في لعب دوره بنشاط باعتباره «جسرا ماليا» في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والكويت، وسيدعم بنشاط أكبر الشركات الكويتية والشركات الصينية في الكويت، في تنمية أعمالها، وبالتالي التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتبادلات متعددة المستويات بين البلدين، وكتابة فصل جديد بشكل مشترك للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والكويت.

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