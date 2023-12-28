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بوبيان يواصل تثقيف عملائه بحقوقهم وكيفية التعامل مع القطاع المصرفي

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك بوبيان دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وذلك في إطار حرص البنك على رفع مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء ونشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الشكاوى وحماية العملاء في بنك بوبيان محمد العوضي: أحد أهم أهداف الحملة هو نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع وضرورة توعية العملاء بحقوقهم وحمايتها كذلك التعريف بواجباتهم تجاه المعاملات المصرفية ومنها آلية تقديم الشكوى ومعالجتها في مؤسسات القطاع المصرفي.
وأضاف أن بنك بوبيان يحرص على حماية عملائه وحقوقهم المصرفية، فمنذ إصدار تعليمات خاصة من بنك الكويت المركزي حول آلية تعامل مؤسسات القطاع المصرفي الكويتي مع العملاء وضمان حقوقهم من خلال تقديم الشكاوى كانت البداية الفعلية من خلال إنشاء وحدة خاصة في كل بنك تتعامل مع الشكاوى المقدمة من عملائه لحل أي نزاع أو أخطاء وإيجاد حلول تصحيحية تضمن عدم تكرار موضوع الشكوى لدى عملاء آخرين الأمر الذي يعزز ثقة العملاء في تعاملاتهم مع البنوك.
وأوضح العوضي أن تطبيق تعليمات دليل حماية العملاء في البنوك وهي تعليمات مكملة لتعليمات سابقة جاءت لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح بشكل عام عن التعاملات المالية والمصرفية والعمل على ترسيخ المقومات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء مضيفا أن وحدة الشكاوى مسؤولة عن التأكد من تطبيق المحاور والمواضيع ذات الصلة بالدليل وقد تم تعزيز مهام الوحدة لتكون مسؤولة عن التحقق من مدى التزام البنك بدليل حماية العملاء والتعليمات والضوابط الأخرى الأمر الذي تطلب تعديل اسم الوحدة في جميع البنوك إلى «وحدة الشكاوى وحماية العملاء» لتتناسب مع المهام الموكلة لها.
وحول المبادئ العامة للتعامل مع العملاء، أشار إلى أن دليل حماية العملاء يتضمن مبادئ أساسية من ضمنها المعاملة بعدل وشفافية ما بين العملاء والإفصاح في الخدمات والمنتجات التي يطرحها البنك للعملاء والتوعية والتثقيف المالي، وهنا يأتي دورنا في حملة «لنكن على دراية» للتوعية والتثقيف المالي لعملائنا وحمايتهم ضد الاحتيال المالي بجانب السلوك المهني للموظفين وحماية خصوصية وسرية المعلومات ومعالجة شكاوى العملاء والتنافسية وهي ما نراه بشكل واضح في الفترة الأخيرة من خلال تنافس البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المتطورة.
وأوضح أنه كجزء من اهتمام بوبيان بالجانب التوعوي والتثقيف المالي لموظفيه، فقد قام بعقد مجموعة من الدورات التدريبية والاختبارات السنوية لتقييم معلوماتهم وفقا لبرامج محددة، كذلك تم تطبيق عدة متطلبات ضمن الإفصاح والشفافية قبل حصول العميل على أي خدمة أو منتج فيمكن للعميل الحصول على التفاصيل المطلوبة عند زيارة الموقع الإلكتروني، مؤكدا استمرارية البنك في التواصل مع العملاء لقياس مستوى رضائهم عن الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم وتحديد احتياجاتهم المصرفية.
واستكمل العوضي: كما تمت إضافة قنوات جديدة يمكن من خلالها تواصل العملاء مع البنك مباشرة لإتمام إجراءات تقديم الشكاوى، حيث تم إنشاء خط موحد لوحدة الشكاوى وحماية العملاء في بنك بوبيان ليسهل التواصل المباشر مع الوحدة سواء من خلال موظفي البنك أو عملائه بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والرد عليها إلكترونيا من خلال تطبيق بوبيان.

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