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الملا للصيرفة تمنح عملاءها فرصة ربح 20 ألف دولار

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في إجراء التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الكويت، عن بدء أحدث عروضها الترويجية المذهلة والتي تمنح فيها عملاءها فرصة ربح 20000 دولار.
والعرض الذي انطلق في 18 الجاري يستمر لمدة شهرين ويشارك فيه كل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويلات مالية معها إلى أي دولة في العالم، وسيتم اختيار 20 فائزا في سحبين على مدى فترة العرض يحصل كل منهم على 1000 دولار.
وتسعى شركة الملا للصيرفة من خلال هذا العرض إلى توجيه الشكر لعملائها الأوفياء لثقتهم المتنامية بخدماتها السهلة والسريعة والآمنة وإلى تشجيع العملاء الجدد على الاستفادة من هذه الخدمات، خاصة أن فرص الربح تزداد كلما ازداد عدد المعاملات التي ينجزها العميل سواء من خلال أفرع الشركة الـ 114 في أنحاء الكويت أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو مكائن الخدمة الذاتية.
وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ 20 على صفحات التواصل الاجتماعي للشركة.

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