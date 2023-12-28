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الزياني تكشف عن فيراري روما سبايدر في الكويت

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الزياني، الوكيل والمستورد الحصري لسيارات فيراري في دولة الكويت، عن وصول سيارة فيراري روما سبايدر إلى دولة الكويت، ويعتبر هذا الإصدار الجديد إضافة فريدة إلى مجموعة سيارات فيراري المتميزة، التي تحمل علامة الحصان الجامح. كما يجسد هذا الطراز الجديد التزام الشركة بتقديم تجربة قيادة فريدة وراقية، تعكس معايير التراث الإيطالي الأصيل والأداء عالي الجودة بتصميمات فريدة وابتكارات تقنية متقدمة.
وتمت إزاحة الستار عن السيارة الجديدة خلال فعالية مميزة أقيمت في معرض فيراري في منطقة الري، بحضور كبار الشخصيات من عملاء فيراري ليستمتعوا بفرصة حصرية لمشاهدة السيارة الفاخرة والتعرف على أبرز مواصفاتها، وسلطت الفعالية الضوء على التزام شركة فيراري بمواصلة تميزها في الارتقاء بتجربة العملاء، مع التركيز على تقديم تجربة متخصصة وتلبي متطلباتهم الفردية عبر جميع نقاط الاتصال ورحلتهم مع فيراري.
وتعتبر فيراري روما سبايدر، السيارة ذات الأناقة الكلاسيكية والأداء الرفيع نسخة عصرية تعكس أسلوب الحياة في إيطاليا في حقبتي الخمسينيات والستينيات، والتي اتسمت بالرقي والبهجة، لتحمل ملامح شبيهة بطراز V8 الذي لاقى رواجا كبيرا من سيارات فيراري روما، إلا أن ما يميز الطراز الجديد هو اعتماد سقف قابل للطي وهو حل يعيد إلى الأذهان مجموعة سيارات فيراري ذات المحرك الأمامي بعد مرور 54 عاما على انطلاق طراز 365 GTS4 عام 1969.
ويمتاز السقف القابل للسحب والطي بمزايا عصرية ومتجددة تبرز الشخصية الفارهة لسيارة فيراري روما سبايدر، وتمنح مالك السيارة خيارات واسعة لإضفاء الطابع الشخصي إليها، ومنها الأقمشة الخاصة والخيوط ذات الألوان البارزة. أما من الناحية العملية، فإن السقف قابل للطي بالكامل خلال 13.5 ثانية، ويمكن فتحه وإغلاقه أثناء السير على سرعات تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة ـ كما إن حجمه الصغير يعزز من إمكانات التنوع في السيارة الأنيقة. ولضمان راحة ركاب السيارة بشكل استثنائي، فإنها تحتوي على حاجب جديد للرياح حاصل على براءة اختراع، وهو مدمج في ظهر المقعد الخلفي ويمكن رفعه بواسطة زر في اللوحة المتوسطة بحيث يحظى الركاب براحة استثنائية.
وتحتفظ سيارة فيراري روما سبايدر بالخصائص الديناميكية الهوائية المتفوقة التي تعرف بها روما سبايدر فهي تتمتع بأفضل معدل تناسب بين الوزن والقوة في فئتها بفضل السقف القابل للطي إلى جانب الهيكل المصنوع بكامله من الألمنيوم، ومحركها من 8 أسطوانات سعة 6.2 ليترات من عائلة المحركات التي حظيت بلقب أفضل محرك في العالم على مدى أربعة سنوات. ويرافق المحرك ناقل الحركة الثنائي الشهير بثماني سرعات من فيراري، والذي يعرف بسرعته المذهلة في الانتقال بين السرعات وبما يحققه من معايير فريدة في الراحة والكفاءة الميكانيكية.
ولا تقتصر مزايا سيارة فيراري روما سبايدر على السهولة الممتعة في قيادتها، فهي تتمتع بديناميكية فائقة واستجابة مدهشة تجعل منها الرفيق المثالي للطرق الطويلة والرحلات في نهاية الأسبوع. وبالطبع، فإن صوت محركها القوي ذي الأسطوانات الثمانية يرافقك كما لو كان معزوفة موسيقية.
من جانبها، تقدم الزياني معيارا عاليا للجودة والموثوقية مع كل سيارة فيراري جديدة، مدعومة بضمان استثنائي لمدة خمس سنوات يعكس الثقة الراسخة في التميز في الخدمات والالتزام برضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوكيل الرسمي لتعزيز تجربة عملاء فيراري، ما يوفر لهم راحة لا مثيل لها. تأتي هذه الراحة من وعيهم بأن فيراري تقف بقوة خلف كل سيارة، ما يضمن دعما استثنائيا ويعزز الثقة في الموثوقية.

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