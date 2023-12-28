التجاري يوفر خدماته المصرفية خلال العطلة

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، وفرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من الخميس إلى السبت، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، عدا الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.

كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمات الذاتية المتوافرة على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي بمدينة الكويت، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع السالمية، فرع الدائري السادس، فرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile والموقع الإلكتروني ، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم: 888225-1 الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسوف يباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.