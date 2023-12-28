الأهلي يعلن تعطيل أعماله بمناسبة رأس السنة الميلادية

MENAFN - Al-Anbaa) بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024 أعلن البنك الأهلي الكويتي انه سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، يومي الأحد 31 ديسمبر 2023 والإثنين 1 يناير 2024 على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وأكد البنك جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli وتطبيقه على الهواتف الذكية وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024.