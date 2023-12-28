الأهلي يعلن رابحي سحبي الفوز

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عبدالغفار أحمد الحمود بجائزة 100 ألف دينار في السحب ربع السنوي لحساب الفوز، كما أعلن أيضا فوز شيخة خليل علي بجائزة قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي للحساب، واللذين أقيما يوم الاثنين 25 ديسمبر الجاري، بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز الحساب، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20 ألف دينار، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء.
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