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الأهلي يعلن رابحي سحبي الفوز

12/28/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عبدالغفار أحمد الحمود بجائزة 100 ألف دينار في السحب ربع السنوي لحساب الفوز، كما أعلن أيضا فوز شيخة خليل علي بجائزة قدرها 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي للحساب، واللذين أقيما يوم الاثنين 25 ديسمبر الجاري، بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز الحساب، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20 ألف دينار، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء.

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