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كامكو إنفست 171 6 مليار دولار الصفقات العقارية بالخليج في 10 أشهر

12/28/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير كامكو إنفست، إن الإمارات تستحوذ على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات عام 2022 بأكمله، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية بدول التعاون 171.6 مليار دولار، بنمو نسبته 21.1%، مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022، وفقا لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة.
واستحوذت دبي على نسبة 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريبا على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقا للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت.
ويأتي ذلك بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم إماراتي. وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار. إلا أن عدد الصفقات ظل مستقرا على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8%) خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 ووصل إلى 495.872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43% و36% التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.
وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساسا تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في العام 2024، إلا ان المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرين على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.
وبالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024، إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.
وقد شهدت إيجارات كافة أسواق قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الدوحة (-7.6% وفقا لشركة فاليو سترات) نموا على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقا لبيانات المستشارين.
ونمت إيجارات مراكز البيع بالتجزئة في الكويت بنسبة تراوحت بين 6 و7% على أساس سنوي كما في ديسمبر 2023 وفقا لشركة REMI، في حين ذكرت شركة جي إل إل أن أصحاب مراكز البيع بالتجزئة في الإمارات واصلوا تحسين مساحاتهم لجذب الزوار وزيادة طلب المستأجرين مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 5% على أساس سنوي في دبي وأبوظبي. ويواصل أصحاب مساحات مراكز التسوق عبر الأسواق المختلفة تركيزهم على زيادة بصمة الترفيه العائلي لجذب الزوار.
وعلى جانب الطلب، يقوم تجار التجزئة باستمرار بتقييم خطط التوسع في مراكز التسوق ودراسة التأثير المحتمل الناجم عن زيادة استراتيجيات القنوات الشاملة مثل Click & Collect، والحملات التسويقية التي يقودها المؤثرون للحفاظ على الربحية والحصة السوقية.
إلا اننا نرى أن تجارة التجزئة التقليدية نجحت في ترسيخ مكانتها في سوق التجزئة بصفة عامة في العام 2023، ومن الواضح أن مخاطر التجارة الإلكترونية التي تعلق الآمال إلى حد كبير في تحقيق مكاسب مستمرة لحصتها السوقية قد استقرت بشكل واضح. كما أن مالكي مراكز التسوق في المراكز التجارية الإقليمية والتي تعتبر الأفضل في فئتها، هذا إلى جانب محلات البيع بالتجزئة ذات الارتباط بالمجتمع، بإمكانها الحفاظ على مساحات شاغرة بمعدلات طبيعية عند مستوى 4-5% في ظل عودة نمو الإيجارات التي عادة ما تتحسن بنهاية الدورة.
وفي مثل هذه المساحات التجارية المميزة، سيستمر تجار التجزئة في البحث عن المزيد من المواقع الإستراتيجية لمنافذ البيع مع استعدادهم لدفع أسعار أعلى للظهور بصورة أفضل. ومن المقرر أن يتمكن أصحاب مراكز التسوق من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين من خلال مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد الزيارات ومبيعات المستأجرين ونسب تكلفة الإشغال، والتي ينبغي أن تمكنهم من تجديد العقود أو تمديد عقود الايجار بأسعار مناسبة.
وفي أسواق مثل دبي على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن مشغلي مراكز التسوق تمكنوا من إعادة توظيف المساحات التي تشهد انخفاضا في الإقبال وتحويلها إلى مراكز تنبض بالحياة تقدم مجموعة من وسائل الراحة مثل العيادات والصالات الرياضية.

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