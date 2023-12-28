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البدر كيبك مزود رئيسي للطاقة النظيفة عالميا

12/28/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول العام الجديد 2024، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر العاملين في الشركة، وأثنى خلالها على جهودهم الجبارة لجعل المزيد ممكنا خلال عام 2023 والتي أثمرت تحقيق العديد من الإنجازات حتى باتت كيبك مزودا رئيسيا للطاقة النظيفة للأسواق العالمية، مشيدا بروح الفريق الواحد والاحترافية العالية للعاملين في التصدي للتحديات الكبيرة ومنها حريق الوحدة-12 (وحدة التقطير الجوي لنزع الكبريت).
واستعرض البدر أبرز الإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العام المنصرم، والتي تمثلت في استكمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الـ 3 بنجاح وبصورة آمنة، وتصدير منتجات المصفاة التي تتميز بالجودة العالية إلى أكثر من 20 وجهة عالمية. وكذلك تزويد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بمنتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض اللازم لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى تشغيل كل من خط النفط الخام الرابع الدائم وخط الغاز المسال الدائم الواصل إلى مصفاة ميناء الأحمدي من خلال التنسيق مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.
كما أشاد البدر بالإنجاز غير المسبوق الذي انعكس في سرعة إنجاز المبنى الإداري الجديد بمنطقة الأحمدي، وذلك خلال عام واحد فقط، ليضم معظم العاملين تحت سقف مبنى يعكس الهوية المؤسسية. وحول المبادرات التي من شأنها أن تسهم في ضمان استمرار نجاح الشركة، ذكر الرئيس التنفيذي أنه تم طرح عدد من المبادرات المهمة من بينها: برنامج كيبك للتميز في الأعمال، وبرنامج التحول الرقمي، وإعادة تأسيس المجلس الاستشاري للشباب.
وأكد حرص الشركة على تعزيز المحتوى المحلي في مشاريعها والسعي إلى زيادة نسبة المنتجات الوطنية والخدمات المحلية من إجمالي قيمة مشتريات المنتجات والخدمات إلى 35%، وذلك تطبيقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للمحتوى المحلي حتى عام 2040، معربا عن فخره بحصول الشركة على جائزة أفضل لجنة فنية للصحة والسلامة والبيئة من قبل الاتحاد الخليجي للتكرير، إلى جانب تحقيق أكثر من 64 مليون ساعة عمل آمنة في مرافق الشركة، فضلا عن تفوق الشركة في مجال الأمن السيبراني وفق تقرير ديوان المحاسبة، متمنيا أن يكون عام 2024 عاما مثمرا، حيث العمل بوتيرة أسرع لاستكمال مشاريع الشركة الاستراتيجية.

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