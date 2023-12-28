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ميد مخاوف من إطالة أمد دراسات جدوى مشروع الزور للبتروكيماويات

12/28/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه لا يوجد أي تقدم على صعيد تنفيذ العمل في مجمع الزور للبتروكيماويات، على الرغم من أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المالكة للمشروع تواصل دراسات الجدوى حول المشروع، المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار.
وأضافت المجلة انه لم يتم بعد اتخاذ قرار قرار نهائي لضخ الأموال في المشروع، كما لم يكشف النقاب عن جدول زمني للموافقة عليه ومن ثم طرحه في مناقصة.
وأشارت المجلة إلى مخاوف من أن تؤدي حقيقة قيام شركة كيبك بإجراء المزيد من دراسات الجدوى حول المشتقات التي يجب أن تنتجها المنشأة إلى تفاقم القلق من إعادة النظر في إجراء إصلاح شامل لنطاق المشروع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأخير طويل قبل طرح العقود الرئيسية.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع الزور للبتروكيماويات لأول مرة في عام 2006. وسيتم دمج المجمع المخطط له مع مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، والتي تم تشغيلها مؤخرا.
وقد جاء ذلك في سياق استعراض المجلة لمشروعات البتروكيماويات في المنطقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستقطب البرنامج العالمي لشركتي أرامكو وسابك السعوديتين والرامي إلى تحويل السوائل إلى كيماويات استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، ما يطغى على خطط إقليمية أخرى للصناعات التحويلية.
ويأتي ذلك انسجاما مع مضي المملكة العربية السعودية قدما في طموحها لتصبح واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم بحلول نهاية هذا العقد.
ويتضمن برنامجها العالمي لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية توسيع محفظتها من الأصول البتروكيماوية في الداخل والخارج.

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