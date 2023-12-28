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بيتك الانتظار الطويل لتخصيص طلبات السكن يدفع شريحة كبيرة من المواطنين لاستئجاره

12/28/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن القيم الإيجارية بين المناطق السكنية في الكويت، تختلف طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة، مشيرا إلى أن الربع الثالث من 2023 شهدت تغيرا متفاوتا لمعظم المناطق على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية لبعض المواقع في هذه الفئة من العقارات.
وأشار التقرير إلى استقرار الأسعار بأماكن أخرى في مناطق السكن الخاص، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى استئجار السكن الخاص ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.
وقد استقر متوسط القيمة الإيجارية في الدور الثاني 3 غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 دينارا بنهاية الربع الثالث، دون تغير عن الربع الثاني، في حين انخفض 0.4% على أساس سنوي.
ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 570 دينارا، منخفضا بحدود 0.8% بنهاية الربع الثالث، بعدما كان يسجل زيادة في العام الماضي وصلت 11% في الربع الثالث 2022، ويبلغ في محافظة حولي 516 دينارا بانخفاض سنوي 0.7%.
وفي محافظة الفروانية، لم يشهد تغيرا ربع سنوي مسجلا 397 دينارا في حين تعد أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 437 دينارا لذات المساحة بزيادة سنوية 0.8%. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الأحمدي 375 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي أوسنوي.
وبلغت القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، سجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات 890 دينارا بزيادة سنوية طفيفة نسبتها 0.1% بنهاية الربع الثالث 2023.
فيما يصل في محافظة العاصمة إلى حدود 1.045 دينارا دون تغير على أساس سنوي، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة إلى 953 دينارا بزيادة 1.4% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية تسجل 736 دينارا بانخفاض سنوي نسبته 2.3%. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات 790 دينارا دون تغير ربع سنوي، فيما يعد منخفضا بنسبة طفيفة قدرها 0.6% على أساس سنوي.
وفي محافظة العاصمة سجلت القيمة الإيجارية حدود 945 دينارا منخفضة 1% على أساس سنوي.
وسجلت الإيجارات في أعلى المناطق قيمة، كما في العديلية 1100 دينار وفي الروضة 1000 دينار، فيما يصل في أدنى مناطق المحافظة إيجارا كما في غرناطة 800 دينار، وفي الصليبخات يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 600 دينار دون تغير سنوي، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 853 دينارا بانخفاض سنوي بنسبة 0.6%.
إيجارات السكن الاستثماري
وعلى صعيد العقار الاستثماري، ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات يصل إلى حدود 285 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023 دون تغير ربع سنوي، فيما ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 313 دينارا دون تغير ربع سنوي ومرتفعا 4% على أساس سنوي، مع ارتفاع أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان بنسبة 5% وبنيد القار بحدود 1.6% على أساس سنوي.
بينما يبلغ للمساحة نفسها في محافظة حولي 306 دنانير دون تغير ربع سنوي وبزيادة 2.7% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في منطقة السالمية 305 دنانير بزيادة 1.7% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي 278 دينارا بزيادة 2.8% على أساس سنوي، وفي الجابرية ارتفع المتوسط إلى حدود 315 دينارا بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وتصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 279 دينارا دون تغير ربع سنوي فيما تعد أعلى بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية يسجل متوسط الإيجار 273 دينارا بزيادة 1.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي يصل إلى 305 دنانير مرتفعا 1.7% على أساس سنوي.
وتصل في بعض مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة إلى 250 و240 دينارا وفي المهبولة 215 دينارا دون تغير على أساس سنوي، بينما يصل متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير إلى 300 دينار بزيادة سنوية 1.7% كما في منطقة صباح السالم، في حين سجل متوسط الإيجار في محافظة الجهراء 273 دينارا بزيادة 0.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.
أما الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا، فقد ارتفع متوسط قيمتها الإيجارية على مستوى الكويت بنهاية الربع الثالث إلى حدود 315 دينارا بزيادة 2.1% على أساس سنوي، ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 343 دينارا بنهاية الربع الثالث بزيادة 3.6% على أساس سنوي ودون تغير ربع سنوي.
وعلى مستوى محافظة حولي، يصل متوسط القيم الإيجارية إلى 336 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين ارتفع المتوسط 2.5% على أساس سنوي، مع ارتفاع سنوي لبعض المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 335 دينارا ومنطقة حولي إلى 308 دنانير.
وفي محافظة الفروانية، بلغ متوسط القيمة الإيجارية 309 دنانير بزيادة سنوية 1% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 335 دينارا بزيادة 1.5% على أساس سنوي، وفي خيطان سجل المتوسط 300 دينار بزيادة سنوية 0.8% وفي الفروانية يصل المتوسط إلى 303 دنانير مرتفعا 1.7% عن الربع الثالث 2022.
وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، وإن عمر العقار يعتبر عاملا أساسيا في تحديد متوسط القيمة الإيجارية في الكويت، إلا إننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة التي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطا على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد.
ويعد متوسط تداول العقار أمرا مهما عند تقييم القيمة الإيجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزا مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.
استقرار إيجار متوسط المتر التجاري بين 10 و26 ديناراًذكر تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي لم يسجل تغيرا بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلا 23.6 دينارا للمتر المربع دون تغير عن الربعين الثاني والأول 2023، في حين يعد منخفضا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ويتراوح بين 10 و26 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات، ويزيد على ذلك إلى 29 دينارا في مواقع متميزة.
وأضاف أن المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة يصل إلى 29 دينارا للمتر المربع، حيث تباطأت نسبة تراجعه السنوي في الربع الثالث مسجلة 1.7% مقابل انخفاض سنوي 3.3% في الربع الثاني 2023، وفي منطقة حولي يصل إلى 26 دينارا منخفضا 3.7%على أساس سنوي ويصل في السالمية إلى 28 دينارا منخفضا 1.8% على أساس سنوي. ويسجل في الفروانية 29 دينارا، وفي خيطان 25 دينارا منخفضا على أساس سنوي بنسبة 4.9% و10.7% على التوالي بنهاية الربع الثالث.

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