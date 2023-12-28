تفاصيل أغرب قضية في مصر.. ضربت والدها بالحذاء وبرأتها المحكمة.. لماذا؟

شهدت محكمة إمبابة في مصر،

قضية غريبة أثرت في جميع الحاضرين ، حيث قضت محكمة جنح إمبابة بقبول معارضة فتاة على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الاعتداء على والدها بالضرب بالحذاء، والحكم ببراءتها، بعد ترجي الأب للقاضي بالعفو عنها، خوفاً من ضياع مستقبلها.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من ربة منزل تتهم شقيقتها الصغرى بالتعدي على والدها المسن بالحذاء والصفع على وجهه وسبه وقذفه بألفاظ نابية أمام الجيران وإساءة معاملتها له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق.

وأمام النيابة، قالت المتهمة، إن أحد الجيران اشتكى لها والدها أنه يتشاجر معه ويشتمه فقامت بمعاتبة والدها وضربه لتأديبه ومنعه من تكرار أفعاله.

واستكملت الابنة الكبرى في محضرها: آخر هذه التجاوزات في حق الأب المسن أن الابنة الصغرى- 23 سنة- اعتدت عليه بالضرب بحذاء بزعم أنها تؤدبه بسبب تعديه بالشتم على أحد الجيران، وطلبت الابنة الكبرى من القضاء الاقتصاص لوالدها.

وخلال التحقيقات، شهد الجيران بصحة الواقعة أمام النيابة، واعتداء المتهمة على والدها بــ "الحذاء" بعدما سمعوه يردد "كده برضه تضربي أبوكي بالجزمة يا سناء".

وقررت النيابة إحالة المتهمة للمحاكمة، والتي أصدرت حكما بحبس المتهمة غيابيًا 6 شهور.

"الأب تنازل"

وعندما علم الأب بقرار حبس نجلته، ذهب للمحكمة خلال جلسة المعارضة يترجى القاضي بتبرئة نجلته، وأنه متنازل عن حقه في تعديها عليه بالضرب، وأنكر كل الاتهامات الموجهة لنجلته في التحقيقات.

وقال الأب: "دا طيش شباب وأنا مسامحها على كل حاجة، بس والنبي متحبسهاش مستقبلها هيضيع".

وعندما سأل القاضي الابنة المتهمة قالت: "أبويا دا أعظم راجل في الدنيا، أنا ظلمته كتير، وجيت عليه كتير أوي، هو عمره ما زعل حد فينا ولا بخل علينا بحاجة من يوم أمي ما ماتت، أنا اللي بنت وحشة وأستاهل أي حاجة تحصل لي، أنا مش مسامحة نفسي".

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أثبتت المحكمة تنازل الأب، كما تنازلت الابنة الكبرى عن المحضر، وقضت المحكمة بقبول المعارضة والقضاء ببراءة المتهمة.