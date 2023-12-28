العثور على راكب تسلل لمخزن عجلات طائرة في حالة حرجة



قال مصدر أمني مطلع إنه عُثر على راكب متسلل على قيد الحياة وإن كان في حالة حرجة بعد دخوله خفية لمخزن العجلات بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار باريس أورلي صباح اليوم الخميس.

ذكر المصدر أن حياة الراكب في خطر وأنه يعالج في مستشفى قريب.

وكانت الطائرة قادمة من مدينة وهران في غرب الجزائر في رحلة مدتها ساعتان ونصف الساعة إلى باريس.

ويواجه المتسللون لمخازن عجلات الطائرات وتخزين الشحنات غير المجهزة للركاب درجات حرارة تتراوح بين 50 و60 درجة مئوية تحت الصفر إضافة إلى نقص الأكسجين.

وفي 2019، هوت جثة من يشتبه في أنه تسلل لطائرة من ارتفاع يُقدّر بمئات الأمتار من الطائرة التي كانت تحلق فوق جنوب غرب لندن لتسقط في حديقة منزل كادت أن تسقط فوق صاحبه في أثناء استمتاعه بحمام شمس.

وفي 2015، سقطت جثة متسلل لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، في رحلة من جوهانسبرج لمطار هيثرو بلندن، على متجر في ريتشموند بجنوب غرب لندن. ونجا متسلل آخر على ذات الرحلة التي استمرت 10 ساعات وعُثر عليه في مخزن عجلات الطائرة.

