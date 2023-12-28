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تبديل حقائب وزارية في حكومة الاحتلال..وأزمة دبلوماسية مع إيطاليا

12/28/2023 7:26:32 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، على تعيين، إسرائيل كاتس، وزيراً للخارجية، بينما يصبح، إيلي كوهين (وزير خارجية الاحتلال الحالي)، وزيراً للطاقة، وفق ما أفاد به الإعلام الإسرائيلي.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن التعيين يأتي بموجب اتفاق مسبق على تدوير الحقائب بين الوزيرين، وسيتمّ هذا بعد سنة من تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وفي ظل الحرب الحالية المستمرة على قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أزمة دبلوماسية بين الاحتلال وإيطاليا، إذ عارضت روما تعيين سفير إسرائيلي جديد على أراضيها.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ في كواليس معارضة هذا السفير الإسرائيلي، حملة تقوم بها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

بدورها، نشرت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" الإيطالية، أمس، أن وزارة الخارجية الإيطالية تعارض تعيين السفير الإسرائيلي، بني كاسرييل، لأنه يتولى حالياً منصب رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948 (تقع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلّة).

وأمس، أشار تقرير في مجلة "فورين بوليسي"، عن وضع كيان الاحتلال على الساحة الدولية في ظل عدوانه على غزة، مؤكداً أن مكانة "إسرائيل" الدولية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، أصبحت في حالة يرثى لها.

كما لفت تقرير المجلة الأميركية إلى الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي، مشدّدةً على أن "الانقسامات السياسية والاجتماعية أصبحت أكثر وضوحاً".

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