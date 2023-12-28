المصارف تشطب 60000 وظيفة بواحد من أسوأ الأعوام منذ الأزمة المالية

ألغت المصارف العالمية أكثر من 60,000 وظيفة خلال 2023، ما يجعله واحداً من أكبر الأعوام من حيث خفض الوظائف منذ الأزمة المالية، ويعكس أثر الكثير من عمليات التوظيف، بعد خروج هذه المصارف من جائحة كوفيد 19. وعانت المصارف من وطأة انخفاض الرسوم للعام الثاني على التوالي، مع نضوب مصادر الصفقات والإدراجات، وهو ما ترك وول ستريت تصارع لحماية هوامش أرباحها عبر تقليص العمالة.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أسفر استحواذ ((يو بي إس)) على ((كريدي سويس))، عن فقدان 13,000 وظيفة بالمصرف المُندمج، وسط توقعات باستمرار خفض العمالة العام المقبل. وقال لي ثاكر، مالك شركة ((سيلفرماين بارتنرز)) لاستقطاب الكفاءات للخدمات المالية: ((ليس ثمة استقرار، أو استثمارات، ولا نمو في أغلب المصارف، ومن المُرجح أن يكون هناك مزيد من تخفيضات الوظائف)).

وتشير حسابات ((فاينانشال تايمز)) إلى خفض عشرين من أكبر المصارف العالمية 61,905 وظائف على الأقل خلال 2023، مقارنة مع تخلي المصارف ذاتها عن أكثر من 140,000 وظيفة إبان الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008.

واستخدمت ((فاينانشال تايمز)) إفصاحات الشركات وتقاريرها في جمع البيانات، لكنها لم تضمّن المصارف الأصغر أو التخفيضات الضئيلة للوظائف، ما يعني أن الخفض الإجمالي للوظائف أعلى من ذلك فعلياً في القطاع.

وتأثرت الأعوام السابقة الحافلة بتقليص المصارف للوظائف، مثل عامي 2015 و2019، بتخفيضات واسعة النطاق للوظائف لدى المقرضين الأوروبيين الذين واجهوا صعوبة في التكيف مع أسعار الفائدة المنخفضة لمستويات تاريخية، فيما جاء نصف قدر تخفيضات الوظائف المُعلنة في 2023 على الأقل، من مصارف في وول ستريت، واجهت أعمال الصيرفة الاستثمارية لديها صعوبة في التأقلم مع سرعة زيادات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجعت المصارف، في كثير من هذه الحالات، عن عمليات توظيف كانت قامت بها مع خروجها من الجائحة، وسط طلب متراكم على إبرام الصفقات، أسفر عن نشوب حرب بين المصارف الاستثمارية لاقتناص الكفاءات. ومع ذلك، جاءت أكبر تخفيضات الوظائف لمؤسسة منفردة من جانب مصرف ((يو بي إس)) السويسري، مع شروعه في استيعاب منافسه السابق.

وفي غضون ساعات من إنقاذ ((كريدي سويس)) في مارس، بدأ مراقبو السوق في توقع أن يسفر أكبر وأبرز اندماج للمصارف منذ الأزمة المالية، عن عشرات الآلاف من تخفيضات الوظائف.

وكان ((كريدي سويس)) خطط بالفعل لخفض 9,000 وظيفة، لكن كان يُتوقع خفض ((يو بي إس)) لعدد أكبر، وعلى نحو أسرع، مع تخليه عن المناصب المكررة، وتصفيته لكثير من الوظائف لدى منافسه الاستثماري السابق.

وأفصح ((يو بي إس)) في نوفمبر عن خفضه بالفعل 13,000 وظيفة من المجموعة المُندمجة، ما تركه بإجمالي عاملين يبلغ 116 ألفاً، لكن سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي، ألمح إلى أن 2024 سيكون ((العام المحوري)) لعملية الاستحواذ، ويرجح محللون خفض آلاف إضافية من الوظائف في الأشهر المقبلة.

وحلّ ((ويلز فارغو)) في المرتبة الثانية كأكبر المصارف خفضاً للوظائف خلال 2023، فقد كشف خلال هذا الشهر عن تقليص عدد موظفيه حول العالم بمقدار 12,000، ليصل عدد الموظفين إلى 230 ألفاً. وأعلن المصرف إنفاق 186 مليون دولار على تكاليف تعويضات إنهاء الخدمة خلال الربع الثالث وحده، بعد تخليه عن 7,000 وظيفة.

وصرح تشارلي شارف الرئيس التنفيذي، بتخصيص المصرف مليار دولار لتغطية تكاليف إضافية لتعويضات إنهاء الخدمة، ما يشي بأن عشرات الآلاف من الوظائف بالبنك عُرضة للخطر.

كذلك، استأنف مقرضون كبار آخرون في وول ستريت برامج ((تقليص القوى العاملة)) السنوية في 2023، بعدما تخلوا عنها لبضعة أعوام منذ بداية الجائحة.

وخفض ((سيتي غروب)) 5,000 وظيفة، وقلّص ((مورغان ستانلي)) 4,800 وظيفة، أما ((بنك أوف أمريكا)) فقد تخلى عن 4,000 وظيفة، وأنهى ((غولدمان ساكس)) خدمات 3,200 موظف، مع تخلي ((جيه بي مورغان تشيس)) عن 1,000 موظف. وبذلك، خفضت كبرى مصارف وول ستريت إجمالي 30,000 وظيفة خلال 2023.

وأوضح لي ثاكر أن ((الإيرادات ليست كبيرة، ولذلك، يُعد هذا استجابة لتوسع مفرط. لكن هناك تفسير أكثر بساطة، وهو خفض التكاليف السياسية))، وأردف: ((إذا كنت تدير قسماً وطلب إليك رئيسك الادخار، فإما أن تخفض الوظائف أو تُطرد أنت من العمل)).

وأبدى كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لـ ((دويتشه بنك))، في يناير 2022، ((قلقه الشديد)) من أن المنافسة على توظيف العمالة، دفعت تكاليف الرواتب للارتفاع، في مختلف جوانب وول ستريت، حيث ازدادت الأجور قرابة 15 % خلال 12 شهراً. لكن بعد أقل من عامين، أجبرت ندرة عقد الصفقات، المقرضين، على إعادة تنظيم مصارفهم الاستثمارية.

أظهرت بيانات مجموعة الخدمات المالية ((كوأليشن غرينتش))، خفض أكبر المصارف الاستثمارية لأعداد موظفيها بنسبة 4 % في النصف الأول من العام وحده، وتوقعت مزيداً من التخفيضات في النصف الثاني.

ومع ذلك، لم تكن عمليات تقليص العمالة حادة، مثل الانخفاض البالغ للإيرادات، ما أرجعه غوراف أورورا الرئيس العالمي لتحليلات المنافسة لدى ((كوأليشن))، جزئياً، إلى تفاؤل المصارف بشأن عودة إبرام الصفقات في العام الجديد. ولفت أورورا قائلاً: ((بعض المصارف مترددة في الوقت الراهن، بسبب احتياطات النقد الموجودة على الهامش، خاصة في الأمريكتين)).

وفي حين أن أغلب تخفيضات الوظائف لدى المصارف العالمية هذا العام ألقت بظلالها على ما يقل عن 5 % من طواقم العاملين، فإن مصرف ((مترو بنك)) في المملكة المتحدة، أعلن خططاً لخفض خُمس قوته العاملة.

وأنقذت المقرض الكبير في المملكة المتحدة صفقة إعادة تمويل بقيمة 925 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر، بعدما تعرض لمشكلة قبل شهر من ذلك، إثر رفض بنك إنجلترا منحه رأسمال يساعد في الإقراض العقاري حتى 2024 على الأقل، ما أسفر عن فجوة برأس المال لديه.

ويستهدف ((مترو)) حالياً تحقيق وفورات سنوية قدرها 50 مليون إسترليني، بزيادة من المُستهدف السابق البالغ 30 مليون إسترليني، ما سيؤدي إلى إغلاق فروع، ورحيل ما يصل إلى 800 من موظفيه.

ولم تخفض بعض المصارف الوظائف لديها في 2023، لا سيما ((إتش إس بي سي)) و((كوميرز بنك))، اللذين كانا قد خفضا عدداً بالغاً من قواهما العاملة في الأعوام الأخيرة.

ولم يعلن ((يونيكريديت))، ثاني أكبر المقرضين الإيطاليين، أي تخفيضات كبيرة للعمالة لديه في 2023، بعدما دأب على تقليص عدد موظفيه خلال العامين المنصرمين، ضمن مساعٍ للترشيد وتحسين الكفاءة. وانخفض عدد العاملين بدوام كامل لدى ((يونيكريديت)) بنحو 10 %، أو 7,700 موظف، خلال العامين المنتهيين في مارس، وخصص 300 مليون يورو إضافية من تكاليف إعادة الهيكلة، للمساعدة في تمويل الرحيل الطوعي لما يصل إلى 1,000 من موظفيه.

ومن غير المرجح أن تتحسن التوقعات إزاء الوظائف المصرفية العالمية في العام المقبل، ما لم يحدث تحوّل للنشاط المصرفي الاستثماري. وفي هذا الصدد، قال أورورا: ((نتوقع أن يكون 2024 استمراراً لما شهدناه في 2023))، وأضاف: ((نرى أن المصارف تصبح أكثر تحفظاً)).