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«الإمارات العقارية» تشارك بمعرض «إيكرس9»

12/28/2023 7:26:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك شركة ((الإمارات العقارية))، بمعرض الشارقة العقاري ((إيكرس)) في نسخته التاسعة خلال الفترة من 17 - 20 يناير المقبل.

ويضم جناح الشركة في المعرض عبر المنصة رقم32 أبرز مشاريع الشركة. وتسلط الشركة الضوء على مشاريع الشركة المميزة وأبرزها مشروع ((مجتمع أزهي)) السكني في منطقة العامرة بعجمان، والذي تصل تكلفته إلى 3 مليارات درهم، ويتكون من 1800 فيلا سكنية. وقد بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى.

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