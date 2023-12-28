«الإمارات العقارية» تشارك بمعرض «إيكرس9»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك شركة ((الإمارات العقارية))، بمعرض الشارقة العقاري ((إيكرس)) في نسخته التاسعة خلال الفترة من 17 - 20 يناير المقبل.
ويضم جناح الشركة في المعرض عبر المنصة رقم32 أبرز مشاريع الشركة. وتسلط الشركة الضوء على مشاريع الشركة المميزة وأبرزها مشروع ((مجتمع أزهي)) السكني في منطقة العامرة بعجمان، والذي تصل تكلفته إلى 3 مليارات درهم، ويتكون من 1800 فيلا سكنية. وقد بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى.
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