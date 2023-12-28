«الإمارات العقارية» تشارك بمعرض «إيكرس9»

ويضم جناح الشركة في المعرض عبر المنصة رقم32 أبرز مشاريع الشركة. وتسلط الشركة الضوء على مشاريع الشركة المميزة وأبرزها مشروع ((مجتمع أزهي)) السكني في منطقة العامرة بعجمان، والذي تصل تكلفته إلى 3 مليارات درهم، ويتكون من 1800 فيلا سكنية. وقد بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى.

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