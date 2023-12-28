الاعتماد العالمي لـ«العلم الأزرق» لشواطئ نخيل

أعلنت شركة نخيل حصول 8 شواطئ تابعة لها في جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي، على الاعتماد العالمي لبرنامج ((العلم الأزرق)).

ويشير رفع العلم الأزرق على شاطئ ما، إلى أنه شاطئ نظيف، ويلبي كافة متطلبات السلامة والوصول المطلوبة، وتتم إدارته بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيقه مستويات ممتازة لجودة المياه. و((العلم الأزرق)) هو برنامج دولي رائد لإصدار شهادات الجودة البيئية، تملكه وتديره مؤسسة التعليم البيئي ، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، مقرها في الدنمارك.

ويهدف هذا البرنامج التطوعي، المتاح للشواطئ والمراسي الخاصة والعامة، على حد سواء، إلى ربط الجمهور بمحيطهم، وتشجيعهم لمعرفة المزيد عن بيئتهم. وتم منح هذه الشهادة حتى الآن لأكثر من 50 شاطئاً ومرسى في 51 دولة حول العالم.