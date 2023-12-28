تم افتتاح منتجع Th8 شاطئ النخلة دبي في نخلة جميرا. والمنتجع هو أول وجهة شاطئية فاخرة لفنادق ومنتجعات ((آي إتش جي)) في الإمارات والأول لعلامة فينيت كولكشن في المنطقة.

ويعتبر Th8 الذي يضم 132 غرفة وجناحاً، الفندق السادس الذي ينضم إلى العلامة التجارية الأولى لمجموعة فنادق ومنتجعات ((آي إتش جي))، ويأتي في إطار تطلعات المجموعة للوصول إلى 100 فندق في غضون 10 سنوات.

يستمدّ المنتجع تسميته من المرحلة الثامنة من دورة القمر، ويجمع ما بين التصاميم المعاصرة وأناقة الشرق الأوسط بتصميمه المُستوحى من فن آرت ديكو الزخرفي وصيحات الموضة التي يشتهر بها ميامي بيتش.

ويوفر Th8 العديد من المزايا التي تشمل شاطئاً خاصاً وأحواض سباحة واسعة وكبائن خاصة، إضافة إلى نادي الأطفال وملعب لكرة السلة، ورياضات مائية، ومركز للفعاليات، ومركز للياقة البدنية.

ويضم مطعم إنفي وفلويد بيتش كلوب وميمو كافيه التي تقدم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من النكهات المحلية والشرق أوسطية والعالمية، إضافة إلى خيارات تناول طعام مبتكرة. ويعزز المنتجع الإبداع من خلال برنامج ((اللقاء مع الفن)) الذي يقدم فرصاً للفنانين المحليين لعرض أعمالهم. ويقدم المنتجع أيضاً تجربة مراقبة القمر للضيوف عند الطلب.