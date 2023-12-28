10100 ترخيص تجارة إلكترونية بالإمارات نهاية 2023

بلغ عدد تجار الأونلاين والمنصات العاملة في تجارة السلع والخدمات إلكترونياً المرخصين حالياً في الإمارات 10100 تاجر ومنصة، يعملون وفق مؤشرات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني، في 13 نشاطاً وسلعة متنوعة للمستهلكين بمختلف أسواق الدولة مع نهاية العام الجاري.

وأظهرت المؤشرات أن الحصة الأكبر من تراخيص تجار الأونلاين تتركز في التجارة المتنوعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمها الفيسبوك، حيث بلغ عدد المرخص لهم 4875 تاجراً، تلاه المرخصين للتجارة بشكل عام عبر المواقع الإلكترونية، بعدد 2928 مرخصاً.

وتنوعت التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع، حيث بلغ عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية 2015، بينما سجل 91 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا، ثم بيع الأجهزة المنزلية والشخصية، بعدد 70 مرخصاً.

ووصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية 39 مرخصاً، وعدد المرخصين في بيع المعدات والأجهزة إلكترونياً 28 مرخصاً، والمتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 16 ترخيصاً، والمطبوعات 13 ترخيصاً، وفي بيع الذهب والمجوهرات 12 ترخيصاً.

بينما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية 8 تراخيص، والمركبات ووسائل النقل 6 تراخيص، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في تطوير المتاجرة الإلكترونية 27 مرخصاً.

ووفق البيانات، توزعت التراخيص جغرافيا داخل الدولة، طبقاً لنوعية الخدمات والسلع المرخصة، حيث تركزت الحصة الأكبر من التراخيص بشكل عام بحوالي 75 % في أبوظبي، بإجمالي يتجاوز 7600 ترخيص، حيث استقطبت بمفردها 4767 ترخيصاً لتجار وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب 2828 ترخيصاً للتجارة المتنوعة عبر المواقع الإلكترونية.

فيما سجلت أسواق الدولة الأخرى تركيزاً أكبر للمتاجرين في السلع والخدمات المتخصصة، حيث ضمت رأس الخيمة 2100 ترخيص، الحصة الأكبر منها في تجار الأونلاين بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بحوالي 1932 ترخيصاً، بينما ضمت دبي 116 ترخيصاً للمتاجرة الإلكترونية.

حيث تركزت التراخيص في قطاعات بيع المطبوعات والمعدات والأجهزة المنزلية والمجوهرات والأغذية وخدمات السفر والمركبات.

وتوزعت بقية الترخيص بين الدوائر والمناطق الاقتصادية في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وفي مقدمها تراخيص المتاجرة الإلكترونية في كل من الأجهزة الإلكترونية والمتاجرة المتنوعة عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.