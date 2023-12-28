21 % من قطاع الضيافة بدبي مزودة بأنظمة تبريد المناطق من «إمباور»

اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، مؤخراً، بمجموعة من أبرز مشغلي قطاع الضيافة في دبي، بهدف صياغة خطط جديدة لحماية البيئة، وبما يواكب مخرجات ((كوب 28))، التي احتضنتها الدولة بنجاح فائق.

وتقدم المؤسسة خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة لأكثر من 21% من أيقونات دبي ووجهاتها السياحية والترفيهية.

ومن أبرزها ((برج العرب)) و((اتالنتش ذا رويال)) و((منتجع شاطئ العنوان)) و((هيلتون دبي بالم جميرا)) و((فندق الماريوت)) و((ذا لانا)) التابع لمجموعة ((دور شستر)) و((جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي))، و((أبراج الإمارات جميرا)) و((ذا دورشستر كولكشن ديب)) و((فندق جميرا بيتش)) و((فندق النسيم جميرا))، وغيرها من فنادق فخمة وعالمية.

وتخلل الاجتماع نقاشات سلطت الضوء على سبل حماية الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام المياه في عمليات تبريد المناطق، وأحدث أساليب الصيانة التحضيرية، لضمان بناء منظومة كاملة وسلسلة متكاملة وموثوقة ومستدامة في كل مراحل تبريد المناطق، وغيرها من المسائل التشغيلية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ ((إمباور))، شهد الاجتماع عروضاً فنية قدمتها القيادات المهنية في المؤسسة، وتصدت فيها بالبحث العملي والعلمي المعمق لمحاور عدة، أبرزها أحدث التقنيات التي تستخدمها المؤسسة في العمليات الإنتاجية، والأنظمة العصرية الضامنة لتمكين المستخدمين من الحصول على خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة، هذا غير المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تتيحها استخدامات أنظمة تبريد المناطق.

مؤكداً على أن الخدمات التي تقدمها ((إمباور)) لقطاع الضيافة في إمارة دبي، ينسجم مع تطلعات الإمارة في بلوغ الاستدامة، و((العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية))، وهو الهدف الذي تنهض فيه المؤسسة لجهة تمكين كل القطاعات من خفض غازات الدفيئة، باستخدام خدمات تبريد المناطق التي أثبتت فعاليتها في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية)).

وأكد بن شعفار أن النتائج الباهرة لنظام تبريد المناطق، ومساهمته في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، يدعم النظام الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، ما يعزز من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تبنّي القطاع لأنظمة تبريد المناطق.