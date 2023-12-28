«دراجون أويل» تفتتح أكبر مكتب إقليمي لها في تركمانستان

افتتحت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، بحضور وفد رسمي رفيع من حكومة تركمانستان تقدمه جوفانش أغاجانوف رئيس مجلس إدارة شركة ((إس سي تركمانبيت)).

حضر حفل الافتتاح علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماكسات بيرلييف، المدير العام لشركة نابيكو، وسليمان الزحمي نائب سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وكبار مسؤولي الشركات النفطية العاملة هناك، أبرزها بتروناس تركمانستان ومترو الدولية وغيرها من الشركات.

ويمثل المكتب الجديد في تركمانستان خطوة هامة للشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل أو من خلال المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتستهدف دراجون أويل رفع إنتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.

وقال علي الجروان: افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من التواجد هنا، وندشن بذلك فصلاً جديداً من التعاون الجاد والمثمر مع تركمانستان وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا)).