دواء للقلب علاج محتمل لسرطان البنكرياس
التاريخ
12/28/2023 7:26:07 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوَّر باحثو كلية طب وايل كورنيل الأمريكية نظاماً لفحص الأدوية باستخدام أنسجة مزروعة في المعمل تسمى ((العضيات)) لاكتشاف علاج لسرطان البنكرياس.
وبحسب دراسة نشرتها مجلة ((سيل سيستيم))، وجد الباحثون أن دواء القلب ((بيرهكسيلين)) يثبط بشكل فعال نمو هذه العضيات.
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