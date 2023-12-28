الذكاء الاصطناعي يتنبأ بأسباب الوفاة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام فريق من الجامعة التقنية في الدنمارك، بتدريب محرك الذكاء الاصطناعي لاختبار جدوى محركات التنبؤ المتعلقة بحياة الإنسان والمواعيد الحرجة المتعلقة بها، وفق موقع ((سبوتنبك)).
وعند اختباره ضد أسباب الوفاة المعروفة، أثبت الذكاء الاصطناعي أنه أفضل من الأساليب الحالية في التنبؤ بكيفية وموعد وفاة شخص ما.
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