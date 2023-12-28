الذكاء الاصطناعي يتنبأ بأسباب الوفاة

قام فريق من الجامعة التقنية في الدنمارك، بتدريب محرك الذكاء الاصطناعي لاختبار جدوى محركات التنبؤ المتعلقة بحياة الإنسان والمواعيد الحرجة المتعلقة بها، وفق موقع ((سبوتنبك)).

وعند اختباره ضد أسباب الوفاة المعروفة، أثبت الذكاء الاصطناعي أنه أفضل من الأساليب الحالية في التنبؤ بكيفية وموعد وفاة شخص ما.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز