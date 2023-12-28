«دبي للإعلام» تواكب احتفالات العام الجديد ببث حي ومباشر

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن انتهاء كافة تحضيراتها الخاصة بمواكبة احتفالات العام الجديد 2024 التي ستشهدها إمارة دبي بدءاً من مساءً بعد غد الأحد وحتى صباح اليوم التالي، الاثنين 1 يناير 2024.

وذلك من خلال سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي تعكس جهود دبي واستعداداتها لإبهار العالم بما تقدمه من احتفالات وعروض وألعاب نارية في كافة وجهاتها ومعالمها الرئيسية، ويأتي ذلك في سياق التزامات ((دبي للإعلام)) الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي الطموحة، وتعزيز ريادة الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية وجهة جاذبة ومفضلة للعيش والعمل والترفيه.

تغطية حصرية

على قدم وساق، تمضي ((دبي للإعلام)) في استعداداتها لتقديم تغطية حصرية ومميزة لاحتفالات العام الجديد في دبي، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة من خلال شبكة واسعة من المراسلين والإعلاميين الذين سيعملون على نقل نبض الجمهور في كافة مواقع الاحتفالات التي تم تجهيزها بأكثر من 25 كاميرا ستسهم في نقل الحدث مباشرة إلى شاشات قنوات ((دبي للإعلام)) عبر استوديوهات حديثة تمت إقامتها في منطقة برج بارك.

ويتولى المسؤولية عنها طواقم عمل تتميز بخبرتها وحرفيتها وبباع طويل في العمل الإعلامي، ما يعكس إمكانات ((دبي للإعلام)) وما تمتلكه من قدرات عالية على صنع محتوى إعلامي متميز بأدوات متجددة، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز مكانة دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام والريادة فيه.

حدث عالمي







وفي هذا السياق، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في ((دبي للإعلام)): ((تمثل احتفالات العام الجديد في دبي حدثاً عالمياً مميزاً، تضع الإمارة في دائرة اهتمام وترقب العالم الذي تعود على مدار سنوات متابعة ما تقدمه دبي من عروض وألعاب نارية مبهرة ومتفردة واحتفالات خاصة بهذه المناسبة، لا سيما تلك التي تقام في منطقة برج خليفة، الأعلى في العالم، ما يجعلها محط أنظار الجميع)).

مشيرة إلى أن ((دبي للإعلام)) أعدت خطة عمل نوعية بهدف توفير تغطية شاملة ومتواصلة عبر مختلف قنواتها تمكنها من نقل أجواء الاحتفالات التي ستقام في مختلف أرجاء دبي، وهو ما يعكس حرص ((دبي للإعلام)) على تقديم صورة مميزة عن الإمارة الأجمل في العالم، وما تتضمنه من تجارب ترفيهية متنوعة قادرة على إبهار الجميع.

منوهة إلى أن طبيعة الحدث وضخامته تفرض مواكبته بطريقة مبتكرة ومتجددة. وتوجهت الجرمن بالشكر الجزيل إلى كافة فرق العمل والجهات التي تتعاون مع ((دبي للإعلام)) لتسهيل مهمة نقل احتفالات الإمارة إلى العالم، ما يعكس أهمية العلاقة والشراكات التي تتمتع بها ((دبي للإعلام)) مع الجهات والمؤسسات المحلية، وهو ما يعزز دورها في تحفيز الجمهور لاستكشاف ما تمتلكه دبي من إمكانات ومناطق سياحية جاذبة.

إبهار العالم







ومع إعلان دبي عن جاهزيتها الكاملة لإبهار العالم بمجموعة كبيرة من العروض والاحتفالات الخاصة لاستقبال عام 2024، وعدت ((دبي للإعلام)) الجمهور ومتابعي قنواتها التلفزيونية والرقمية بسهرة مميزة تقدمها الإعلامية رؤى الصبان وزميلها محمد سالم انطلاقاً من استوديوهات ((دبي للإعلام)) المقامة في منطقة برج بارك.







وذلك بدءاً من الساعة 11:30 ليلاً من مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 وحتى صباح اليوم التالي الاثنين 1 يناير 2024.

وسيتم خلالها توحيد البث عبر شاشات ((تلفزيون دبي)) و((قناة سما دبي)) و((دبي ون)) و((منصة أوان الرقمية))، إلى جانب حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لتقديم تغطية حصرية ومتكاملة لاحتفالات العام الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة واللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية الحية التي تقدمها شبكة مراسلي ((دبي للإعلام)).

وطواقمها الموزعة على العديد من المواقع في مختلف أرجاء دبي، ومن بينها برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، والقرية العالمية، ومنطقة برج بارك الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومنطقة السيف، إضافة إلى برواز دبي، وبرج العرب، وذا بوينت في جزيرة نخلة جميرا، وفستيفال سيتي، وغيرها من المواقع الحيوية في الإمارة.

وستتخلل التغطية المباشرة بث مجموعة من التقارير التي تنقل نبض المدينة، وما تشهده من عروض ترفيهية وفعاليات خاصة بهذه المناسبة وترصد عروض الألعاب النارية التي ستشهدها مختلف المواقع في دبي، وصولاً للعد التنازلي للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي الذي سيقام في منطقة برج خليفة.

حيث تنطلق الألعاب النارية في سماء دبي على وقع موسيقى نافورة دبي بدءاً من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً، لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من أنحاء العالم.

فعاليات







من جهة ثانية، أعلنت ((دبي للإعلام)) عن تخصيص حلقة كاملة من برنامج ((دبي هذا الصباح)) الذي سيبث على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين 1 يناير 2024، سيتم خلالها رصد النجاحات والإنجازات التي حققتها إمارة دبي خلال 2023، إلى جانب أبرز الفعاليات والأحداث التي شهدتها، ومن بينها القمة العالمية للحكومات.

ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتقرير الختامي الذي خرج به قادة العالم في المؤتمر الدولي، إضافة إلى تقارير أخرى تضيء على الاستعدادات اللوجستية وعمليات التنظيم التي ترافق الاحتفالات في دبي وقدرتها على إبهار العالم.

والجهود التي تبذلها فرق القيادة العامة لشرطة دبي لتأمين احتفالات العام الجديد، والتسهيلات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لضمان انسيابية الحركة في شوارع الإمارة خلال فترة الاحتفالات.

كما يتضمن البرنامج عرض تقارير أخرى ترصد أبرز الأحداث الترفيهية ومستويات السياحة ومعدلات الإشغال الفندقي في دبي، وكذلك تقارير توثق لأبرز الأحداث حول العالم، واحتفالات المدن العالمية بالعام الجديد.

تقارير خاصة

كما سيكون الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية على موعد مع برنامج (DxB Today) الذي يطل على شاشة قناة ((دبي ون)) في تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث تقدم ((دبي للإعلام)) من خلاله مجموعة تقارير خاصة ترصد تفاعل أفراد المجتمع مع احتفالات العام الجديد.

وأبرز الأحداث التي شهدتها الإمارة خلال 2023، أما مركز الأخبار التابع لـ((دبي للإعلام)) فسيقوم بمواكبة العام الجديد عبر حلقة خاصة تحمل عنوان ((2023 في الأخبار)) سيتم بثها عبر قنوات ((دبي للإعلام)) في تمام الساعة 9:00 مساءً يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، يرصد فيها أبرز ما شهده عام 2023 من أحداث وفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.