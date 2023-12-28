موزة محمد الحمادي.. حكايات من الذهب والحرير

موزة محمد عبدالله الحمادي من مواليد منطقة البدية بإمارة الفجيرة، وهي منطقة أجدادها، ومنذ طفولتها أحبت بشدة تلك الطريقة، التي تقوم بها سيدة، بمهمة عرض الذهب، الذي تم شراؤه للعروس.

وكذلك تلك الأثواب المطرزة بالخيوط الذهبية أو الفضية، وأيضاً الملونة بالخيوط الحريرية أو القطنية، ويتم عرض كل ما ترتديه أي فتاة أو عروس، سواء خلال حياتها الأولى في منزل الزوجية، مثل (الشيل) أغطية الرأس، والتي تكون شفافة تقريباً، والنساء والفتيات يحببن أيضاً القطنية ذات اللون الأسود للخروج والملونة للمنزل، وتقوم موزة بالحديث لرواد المعارض والفعاليات بتوضيح حول أغطية الرأس الشفافة أنها لا تزال مطلوبة لليوم، وهي للزينة في المناسبات، التي تحضرها النساء فقط.

من ضمن ما تقتني أم العروس لابنتها سواء من مهرها أو من أسرة الفتاة، الصناديق الخشبية أو المعدنية المزخرفة كي توزع فيها الزهبة، ومنها ما هو خاص بالزيوت العطرية للشعر.

وكانت ترى تطوراً في اقتناء المرأة للزيوت حسب تطور المنتجات، من مرحلة استخدام (حل الناريل) زيت النارجيل إلى استخدام الكريمات، وأيضاً كان رائجاً للأمهات والزوجات استخدام زيت الياسمين أو الفل، وأيضاً توضع في هذا الصندوق العطور، وكل هذا كان يشاهد من خلال الجارات والصديقات مع الأقارب في يوم (المكسار أو المراواة) حين تقوم موزة بالتقديم.

تعد موزة من اللاتي برعن في عرض زهبة وذهب العروس، حيث تدعي السيدات من خلال حفلة بسيطة، يطلق عليها ( المراواة) أي ترى السيدات الذهب وبقية تجهيزات العروس، والبعض يقول إنه مكسار العروس، وتحرص موزة الحمادي على تلبية جميع المناسبات التثقيفية لأجل أن يتعرف أبناء مناطق الإمارات على هذه العادة الجميلة المبهجة.

ومما كان قديماً أن النساء لديهن عادة أخرى، وهي نقل كل مستلزمات العروس إلى منزل الزوجية، حين تسير النساء في مجموعة، وكل واحدة تحمل مجموعة مختلفة من الزهاب أو جهاز العروس، فتلك تحمل العطور والزيوت، وهذه تحمل الملابس وبجوارها أخرى تحمل بقية الملابس واحتياجات أخرى، ولكن توقف ذلك عندما دخلت المركبات، فلم تعد النساء يحملن الاحتياجات بأنفسهن أو على ظهور الدواب.

تمت دعوة الراوية موزة إلى العشرات من الفعاليات، سواء على مستوى المدارس أو المعارض المرافقة للمؤتمرات، وحتى للدوائر الحكومية والوزارات أو الهيئات، وهي دائماً على استعداد بحكايات الأفراح وبرفقتها عدة العروس، وهي مجهزة بذات المنتجات القديمة، سواء التي تستخدم حتى اليوم، أو تلك التي أصبحت من الماضي، وفي ذات الوقت متوفرة لأن الأهالي يرغبون في الحفاظ عليها، لأن الكثير من الأمهات لا يزلن يعشقن التراث، ويصنعن أركاناً خاصة بالموروث التراثي المادي، والبعض منهن يعرضن جهاز العروس حتى اليوم، تعبيراً عن الابتهاج بتوفير ما تحتاج إليه الفتاة، التي ستصبح ربة منزل.