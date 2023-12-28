رشاد بوخش: مباني دبي الحديثة تستلهم التراث العمراني

يعرف المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني في الإمارات، الاستدامة كتعريف حديث، بأنها تلبية احتياجات الأجيال الحالية، دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة.

وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية البيئية والرفاهية الاجتماعية، ولفت إلى أن الأمم المتحدة في 2015، وضعت 15 هدفاً للتنمية المستدامة، حيث يركز الهدف الحادي عشر على استدامة المدن والمجتمعات.

ويؤكد رشاد بوخش في حواره مع ((البيان))، أن دبي نجحت في استلهام التراث العمراني في مبانيها وفق توجه بنّاء يكفل تكريس قيم الاستدامة، مجسدة في هذا الحقل نموذجاً نوعياً يقتدى. كما أشار المهندس رشاد بوخش إلى أقدم مبنى، وهي جزيرة غاغا في أبوظبي، وهي تعد أقدم مستوطنة في تاريخ الإمارات، وتعود إلى 8500 سنة، وهي باقية إلى الآن، يقول بوخش ((البقاء دلالة الاستدامة، وتعد المواد المستخدمة طبيعية من البيئة المحلية)).

ويضيف رشاد بوخش: ((نلحظ استدامة العمران في الكثير من المدن العربية والإسلامية، التي تتقارب في تخطيطها بشكل كبير، سواء في دبي وأبوظبي والشارقة، ودول الخليج أو البلاد العربية.

حيث تتقارب البيوت وتوجد السكيك في ما بينها، وبسبب حرارة الجو، تسمح هذه السكيك الضيقة بوجود الظل، ما يقلل درجات الحرارة، ويؤدي إلى سرعة حركة الرياح، حسب عدد من الدراسات التي أجريت، تتعلق باتجاه الرياح، ويتضح هذا في مباني منطقة الشندغة والفهيدي، على سبيل المثال، واعتمدت هذه الأفكار في المشاريع الحديثة في قرية سوق دبي المالي.

لكنها ترجمت بشكل حديث، فكانت المباني ذات العشرة طوابق بشكل متقارب، تسمح بوجود الظل، إضافة إلى التهوية الطبيعية، وهو ما يسمح أيضاً بتقليل استخدام الطاقة، فليس بالإمكان تكييف المدينة بكاملها، لكن من الممكن توفير الظل والتهوية من خلال سرعة الرياح.

ويضيف المهندس رشاد بوخش: ((الفرجان القديمة تطورت على مدى أكثر من 600 سنة، لتصل للقمة في تخطيط المدينة، واستخدام المواد وتصميم المباني، بحيث ناسبت البيئة التي عاشوا بها سابقاً، حيث لا ماء ولا كهرباء، بينما العمارة الحديثة التي بدأت منذ 1960، ما زالت بحاجة إلى توفير مناطق مظللة، بما يتناسب مع البيئة والجو في الإمارات)).

تخطيط

ويشير بوخش إلى مشروع ((إكسبو 2020 دبي))، الذي كان عنوانه الاستدامة، وتخطيطه العام من مبانٍ متقاربة، وممرات مظللة، تنسجم فكرتها مع فكرة العمران قديماً، وجناح الاستدامة، والذي حقق أعلى درجات الاستدامة في تصميم مبنى إلى الآن في تاريخ البشرية، ويعتبر التصميم الصفري، أي الذي لم يستخدم أي مصادر للطاقة الصناعية.

حيث تم الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، والاستخدام الذكي للماء، وغيرها من الأساليب التي استخدمت في هذا المبنى لأول مرة. ولفت إلى أن هناك توجهاً في التصاميم الجديدة التي تصمم دون استخدام الطاقة الكهربائية للتكييف والتبريد أو غيرها، والاعتماد على الطاقة الشمسية أو الهوائية أو المائية.

وذكر رئيس جمعية التراث العمراني بوخش، أن المواد المستخدمة قديماً في بيوت العريش، كانت مواد طبيعية من سعف النخيل والجريد، وهو ما تم تطويره في بعض المشاريع في الدولة، مثل مشروع مجلس العريش في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ذلك، وجود الفناء في البيت، مثل الشندغة والفهيدي، سمح بوجود تهوية طبيعية للبيت طوال اليوم.

إضافة إلى البارجيل، الذي ساهم في زيادة سرعة الرياح، وهو يشكل طابعاً للعمارة الإماراتية التراثية، والجدير بالذكر أن مدينة مصدر لها عدد من الدراسات حول البارجيل وتطبيقه بأسلوب حديث، مع وجود الهواء، لا سيما في فصل الشتاء في ديسمبر ويناير وفبراير، أيضاً ضرورة استخدام الإضاءة الطبيعية، والتقليل من هدر الطاقة باستخدام الكهرباء، وأكد على الحاجة إلى المزيد من الدراسات في هذا الجانب.

راحة

وتحدث عن تصاميم الأسواق القديمة، سواء في بر دبي أو منطقة ديرة، والتي يشعر فيها المرء بالراحة والطمأنينة، وكانت المواد المصنوعة في البناء قديماً، وبشكل رئيس في مناطق الساحل، هي الصخور المرجانية، وهي تعتبر مواد عازلة، وسهلة في البناء والقطع، نظراً لوجود المسامات، بينما المناطق الداخلية في العين وحتا ومسافي، كانت تستخدم الطين، حيث يحافظ على البرودة ليلاً، والدفء والحرارة في فصل الشتاء.

ومن منطلق خبرته في العمارة، التي تمتد لثلاثين عاماً، قال إن العمارة المتوافقة لغة معمارية حديثة، ذات مفردات وعناصر متميزة الشكل، ولكنها تمثل وترمز للمكان، بحيث يدرك من يراها أنها مستمدة من العمران التراثي المحلي.

وهو ما نجده في عمارة دبي والإمارات المستمدة من التراث المحلي، فهي تمثل وترمز للمكان، متطورة في مبانيها، ومتوافقة مع العادات والتقاليد، هويتها واضحة ومتلائمة مع بيئة ومناخ المنطقة الحار والرطب، وهناك أربعة عناصر لو وضعت في أي تصميم، بالإمكان القول بأن هذا التصميم حداثي ومتميز، وهذه العناصر هي، الحداثة والتميز والهوية والاستدامة.