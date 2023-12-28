«جواهر دبي».. ارتحال في فضاءات الجمال

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، صورة أدرجت على منصة غوغل للثقافة والفنون، احتفت فيها المنصة بجماليات صحراء دبي وأجوائها، وسياقات الاستدامة والتفرد الترفيهي والسياحي والجمالي البيئي، التي تنطوي عليها.

وفي الصورة الملتقطة في إحدى مناطق صحراء دبي، تتبدى الرمال الذهبية والأجواء الممتعة، وهي موشاة بدلائل الاستدامة البيئية وسكينة المكان.

ويأتي احتفاء منصة غوغل للثقافة والفنون بصحراء دبي وقيمتها، في ظل ما تحظى من اهتمام كبير، إذ إنها تشكل موضوعاً ووجهة أثيرين في مثل هذه الأوقات من العام، حيث تمثل أفضل خيار سياحي وترفيهي في فصل الشتاء. وهي بهذا تجتذب السياح من الدولة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة، ورحلات سفاري حافلة بالدهشة والفرادة.

وقد عززت ذلك وأثرته استراتيجيات اعتناء دبي بترسيخ ثقافة الاستدامة، وحفظ الطبيعة وفق رؤى منهجية نوعية. وقد أرفقت منصة غوغل للثقافة والفنون الصورة، بعبارات تعكس أهمية صحراء دبي، ونهج دبي المستدام.

وذلك تحت عنوان ووسم ((الجواهر الدفينة.. المعالم والأماكن الطبيعية في دبي))، وهي: على مدار العقدين الماضيين، تطور مفهوم السياحة البيئية تطوراً ملحوظاً، واستهدفت المسافرين الباحثين عن رحلات يستمتعون بها دون التسبب في أضرار للبيئة. وأوضحت الدراسات العالمية أن السياحة البيئية تمثل حالياً أكثر من 20 في المئة من إجمالي الأنشطة السياحية حول العالم.

يعد التنوع أحد نقاط القوة التي تميز قطاع السياحة في دبي، وبفضل كون الإمارة موطناً لأكثر من 190 جنسية من خلفيات ثقافية مختلفة، تبرع دبي في تلبية احتياجات جميع البشر من مختلف المهن والتخصصات. وبفضل ممارسات السياحة البيئية المستدامة، تتيح دبي لزوارها فرصة لاستكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية، والنظم البيئية المحلية.