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السيارات الكهربائية تشارك في مهرجان ليوا الدولي

12/28/2023 7:25:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم فعاليات سباق صعود تل مرعب للسيارات الكهربائية في أول أيام التحدي ضمن فعاليات اليوم الـ 22 لمهرجان ليوا الدولي.

وتقام الفعالية على مدى 3 أيام لثلاث فئات هي السيارات الكهربائية، و((6 سلندر تيربو))، و((8 سلندر غاز))، بواقع محاولتين لكل سيارة.

وأكد حمدان المزروعي مدير عام نادي ليوا الرياضي، الحرص على تحقيق إضافات جديدة للمنافسة في كل موسم، ما دفعهم لإضافة فئة السيارات الكهربائية هذا الموسم في تحدٍ مبتكر لصعود التل وقال:

((تم تقسيم المنافسة في صعود التل إلى 3 أيام هذا الموسم في تجربة جديدة بعد أن كانت تقام على مدى يومين في السنوات الماضية، وسيكون هناك 3 فئات اليوم، ثم فئتان غداً هما ((8 سلندر تيربو))، و6 ((سلندر غاز))، و3 فئات بعد غد هي ((الفئة المفتوحة))، وفئة ((الوكالة))، وفئة ((الهايلوكس))، ليكون إجمالي المجموع 8 فئات)).

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