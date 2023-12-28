بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

بدأ العد التنازلي على انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي تحتضن فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، من 2 إلى 6 يناير المقبل بتنظيم من نادي دبي للفروسية، ويشتمل على 4 سباقات مهمة ستشهد مشاركة واسعة من نخبة الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها.

ويعكس الحدث المكانة الرائدة للإمارات في رياضة الفروسية بصورة عامة وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص بفضل ما تحظى به رياضة الأجداد من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية في برنامج وأجندة السباقات بمدينة دبي الدولية للقدرة.

ضربة البداية

وستكون ضربة البداية مع سباق السيدات لمسافة 101 كلم يوم الثلاثاء المقبل، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق الافتتاحي اليوم.

فيما يقام سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم يوم الأربعاء المقبل، يليه كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس وهو السباق الذي يحمل اسم الفرس اليمامة التي امتطى صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عندما توج سموه بطلاً لمونديال القدرة في 2014 بنورماندي بفرنسا.

ختام

ويختتم المهرجان فعالياته بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم يوم 6 يناير،ومن المتوقع أن يشهد مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحد الأعلى للتسجيل هو 4 خيول لكل اسطبل فيما ستبدأ إجراءات قياسات الأوزان والفحص البيطري للخيول لسباق السيدات في الأول من يناير بداية العام الجديد 2024 في مدينة دبي الدولية للقدرة.

جوائز قيمة

وكشفت اللجنة المنظمة عن الجوائز المخصصة للفائزين في 3 سباقات ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مقدمتها سباق السيدات حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم.

ومن السادس حتى السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. وفي سباق الإسطبلات الخاصة والإشتراك الفردي، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والثاني على 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. ويحصل الفائز بالمركز الأول في كأس اليمامة والمخصص للأفراس على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني على 180 ألف درهم.

والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. ويعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة من أبرز البطولات التي تقام في عالم سباقات القدرة ليست على مستوى الإمارات وحسب وإنما على المستوى الدولي لما يحتوي من سباقات متعددة تشمل مختلف الفئات في رياضة سباقات القدرة والتحمل إضافة إلى الجوائز القيمة للفائزين مما يعزز من مستوى المنافسة على جميع الألقاب أبرزها السباق الرئيسي في مسك ختام المهرجان.

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