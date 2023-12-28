Friday, 29 December 2023 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي» ينال لقب الفرق في «التقاط الأوتاد» والحارثي بطل الفردي

12/28/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز سيف الحارثي بالمركز الأول في مسابقة الرمح لفئة الفردي في منافسات بطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد، وحصد 56 نقطة، وجاء ثانياً محمد صغير محققاً 54 نقطة، وثالثاً وليد بشير محققاً 52 نقطة.

وأحرز فريق أبوظبي المركز الأول على مستوى الفرق لفئة الرمح محققاً 194 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 186.5 نقطة، وثالثاً فريق صحاري ((أ))، محققاً 179 نقطة. وتصدر سيف الحارثي منافسات السيف لفئة الفردي، محققاً 54 نقطة، وجاء ثانياً محمد شعيب محققاً 50.5 نقطة.

وتوج فريق أبوظبي بلقب الفرق في منافسات السيف محققاً 176 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 168.5 نقطة.

أقيمت المنافسات في قرية بوذيب العالمية للقدرة ، وتوج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28122023000110011019ID1107667003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث