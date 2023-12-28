«أبوظبي» ينال لقب الفرق في «التقاط الأوتاد» والحارثي بطل الفردي

فاز سيف الحارثي بالمركز الأول في مسابقة الرمح لفئة الفردي في منافسات بطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد، وحصد 56 نقطة، وجاء ثانياً محمد صغير محققاً 54 نقطة، وثالثاً وليد بشير محققاً 52 نقطة.

وأحرز فريق أبوظبي المركز الأول على مستوى الفرق لفئة الرمح محققاً 194 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 186.5 نقطة، وثالثاً فريق صحاري ((أ))، محققاً 179 نقطة. وتصدر سيف الحارثي منافسات السيف لفئة الفردي، محققاً 54 نقطة، وجاء ثانياً محمد شعيب محققاً 50.5 نقطة.

وتوج فريق أبوظبي بلقب الفرق في منافسات السيف محققاً 176 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 168.5 نقطة.

أقيمت المنافسات في قرية بوذيب العالمية للقدرة ، وتوج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب.

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