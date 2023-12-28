«الأبيض» يختتم تدريباته اليوم استعداداً لودية قيرغيزستان

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته في معسكره في أبوظبي، استعداداً للقاء الودي مع منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد غداً.

وأكد ياسر سالم، مدير المنتخب، أن الأجواء الإيجابية، التي يعيشها المنتخب حالياً في معسكره المقام بأبوظبي ستشكل دافعاً له للوصول إلى أبعد نقطة، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

ويوجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، وفلسطين، وهونغ كونغ.

وقال مدير المنتخب الوطني: ((إن معسكر أبوظبي، الحالي، يقام وفق خطة العمل الموضوعة من المدرب باولو بينتو، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، ورغبة كاملة في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، خاصة مع النتائج الإيجابية، التي حققها المنتخب مع المدرب، خلال الفترة الماضية)).

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة 14 يناير المقبل بمواجهة منتخب هونغ كونغ.

وأوضح ياسر سالم أن جميع اللاعبين يتنافسون خلال المعسكر، لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بالشكل، الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، والتركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

ونوه ياسر سالم بأن المنتخب الوطني يجب أن يتعامل مع كل مبارياته في مجموعته بكأس آسيا بكل جدية.

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