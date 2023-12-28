«الأبيض» يضع قدماً في ربع نهائي «عربية السلة»

قلب منتخب الإمارات كل التوقعات في البطولة العربية 25 لكرة السلة، التي تستضيفها مصر حالياً، بعد فوزه التاريخي على نظيره المغربي المرشح بقوة لأحد المراكز الأولى بنتيجة 82-84، مقترباً من الدور ربع النهائي للبطولة.

شهدت المباراة التي تعد الأبرز حتى الآن بأحداثها، مفارقات غريبة، فبعدما أمسك الفريق المغربي بزمام المباراة من بدايتها وحتى منتصف الربع الثالث رافعاً الفارق إلى 22 نقطة، وإذا بمنافسه يتحول إلى فريق آخر دفاعياً وهجومياً مستفيداً من توجيهات مديره الفني الدكتور منير بن حبيب.

والمتمثلة بضبط الناحية الدفاعية والتقليل من الأخطاء الهجومية واستطاع أن يتقدم لأول مرة بفارق نقطة في آخر دقيقة وعشرين ثانية والمحافظة على تفوقه حتى صافرة النهاية، وقد لعب النجم الصاعد حامد عبداللطيف دوراً كبيراً في النتيجة عندما سجل 30 نقطة وهو أعلى سكور سجل حتى الآن.صدارة

من ناحية أخرى انحصرت صدارة المجموعة الثانية للبطولة بين تونس ومصر، بعد فوز الأولى على المغرب، والثانية على الكويت، وتساويهما بعدد النقاط، وكان المنتخب الليبي افتتح الجولة الثانية بفوزه المستحق على نظيره الموريتاني 94-77.

وفي المباراة الثانية تخطى المنتخب التونسي وصيف البطولة الماضية عقبة نظيره المغربي بفوزه 66-54، في المباراة الثالثة لم يجد المنتخب المصري المونديالي أي صعوبة بالفوز على الأزرق الكويتي 92-41.

وصف العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة المجموعة الأولى بأنها أشبه بـ ((القوي الصامت،)) وقال :إن المستويات التي تقدمها فرق المجموعة تفتح المنافسة على مصراعيها في دور الثمانية والأدوار الأخرى، وقال : إنها المرة الأولى، التي نشهد فيها مشاركة 5 منتخبات من دول المغرب العربي.

وذلك بفضل نهج الاتحاد العربي، بقيادة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، والتسهيلات، التي يقدمها من أجل وجود أكبر عدد ممكن من المنتخبات، والأندية في البطولات العربية.

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