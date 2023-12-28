العين يواجه ناساف بدور الـ16 لـ «أبطال آسيا»

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي أقيمت في كوالامبور عن مواجهة العين مع ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات غرب آسيا، ويلتقي الفيحاء والنصر السعوديان معاً، وأصفهان سباهان الإيراني مع الهلال السعودي، ونافباخور الأوزبكي مع الاتحاد السعودي.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 12، و13 فبراير المقبل، للذهاب، ويومي 19، و20 فبراير للإياب.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لمنطقة الشرق، عن مواجهة فريقي جونبك هيونداي، وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، معاً، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني،وشاندونج تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني،وبانكوك يونايتد التايلاندي، مع يوكوهاما مارينوس الياباني.

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