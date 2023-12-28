شباب الأهلي والشارقة في تحدي كأس السوبر الليلة

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، مواجهة شباب الأهلي والشارقة على لقب النسخة 16 من كأس السوبر للمحترفين، أول ألقاب موسم 2023 - 2024.

ويسعى من خلالها ((فرسان دبي)) إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بلقب خامس بعد الفوز بالكأس أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، وفي المقابل، يدخل الشارقة المباراة مدافعاً عن الكأس التي توج بها الموسم الماضي عندما فاز على العين 1 -0، وساعياً إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة في عصر الاحتراف بعد عامي 2019 و2022.

يدير المباراة، سلطان عبد الرزاق، ويعاونه سعيد المرزوقي، ومحمد غليطة، وتم تعيين نواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعد.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتعد مواجهة شباب الأهلي والشارقة، الثانية بينهما بالموسم الحالي، وتعادل الفريقان 1-1، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك بملعب الشارقة.

كما أنها الثالثة تاريخياً على لقب كأس السوبر، بعدما توج الشارقة باللقب في أول مشاركة في موسم 2019 - 2020، على حساب شباب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 4 - 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ورد شباب الأهلي بالفوز بكأس السوبر موسم 2020 - 2021، بالفوز على الشارقة 1 - 0.

تعويض

وتتطلع جماهير الفريقين إلى الفوز بالكأس، لتعويض خروجهم من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووداع شباب الأهلي لدوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، والشارقة من دور المجموعات، وفي الدوري، يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر.

والذي خسر أمامه شباب الأهلي على ملعبه في آخر مواجهات الجولة 12 بنتيجة 1 - 2، بينما تراجع الشارقة إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعد التعادل أمام ضيفه عجمان 1-1، في الجولة نفسها من الدوري.

التاسعة

ويظهر شباب الأهلي في مباراة كأس السوبر الليلة، للمرة التاسعة بعدما توج بطلاً للدوري الإماراتي للمرة الثامنة في الموسم الماضي، برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6، والخسارة في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 25 هدفاً، ليكون ثاني أفضل خط دفاع، وسجل هجومه، 53 هدفاً ليكون ثاني أقوى خط هجوم.

تأهل

بينما تأهل الشارقة للعب مباراة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما توج بطل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، على حساب العين بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 13-12، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخاض قبلها 4 مواجهات مثيرة، وتخطى خلالها النصر في الدور ثمن النهائي بالفوز 2-1، وكرر النتيجة ذاتها أمام الجزيرة في ربع النهائي، وتفوق في نصف النهائي على عجمان بالفوز في مباراة الذهاب 2-1، على ملعبه بالشارقة، والتعادل 1-1، في مباراة الإياب بعجمان.

نيكوليتش: ننتظر دعم جماهيرنا وتفاصيل صغيرة تحدد البطل



أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، جاهزية لاعبيه للقاء الصعب مع الشارقة الليلة، في مباراة كأس السوبر، وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: ننتظر دعم جماهيرنا، وأنا سعيد بوجودي في مباراة كبيرة مثل كأس السوبر، الحدث المهم لجماهير الكرة الإماراتية، وأتمنى وجود عدد كبير من الجماهير لنعيش الأجواء الجميلة لكرة القدم، وأدعو الجميع للحضور ومساندة الفريق، وقال:

((كان لدينا 7 مباريات خلال 20 يوماً، والجميع يعرف ما يحدث، ولا نبحث عن أعذار قبل السوبر، واللاعبون المتاحون للمباراة هم الأفضل، وأثق فيهم، ولدينا روح المثابرة، وعازمون على الفوز، مع الوضع في الاعتبار أننا نواجه فريقاً قوياً، ويقوده مدرب كبير، وهناك تفاصيل صغيرة ستحدد مسار المواجهة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق)).

حظ

وعن ضياع النقاط من شباب الأهلي بخسارة آخر مباراة بالدوري أوضح: ((نفتقد لبعض الحظ في مبارياتنا الأخيرة، وأملك 25 عاماً كمدرب ولدي خبرة كبيرة، وأعتقد أننا كنا قادرين على تقديم أداء أفضل، ولكن لدي الثقة الكاملة بأن الحظ سيكون حليفنا في مرحلة مقبلة، وكأس السوبر لا تمت بصلة بالدوري، وستكون 90 دقيقة حاسمة.

وسنبذل أقصى جهدنا خلال المباراة للخروج باللقب، وسبق أن خضت العديد من مباريات كأس السوبر، وأهمية البطولة بكونها احتفالاً كروياً كبيراً، وأشكر التنظيم الرائع من رابطة المحترفين، ومن شهر تقريباً وأنا أتعامل مع أشخاص بغرض التسويق للحدث، وأتمنى خروجه بالشكل المطلوب)).

غيابات

وعن غيابات شباب الأهلي، قال: ((لدينا غيابات عديدة، ولكني لن أكشف عنها، ومباراة كأس السوبر تحتاج 11 محارباً بالملعب، لأنه لقب من مباراة واحدة، وأنا كمدرب أسعى لكسب البطولات، وأفكارنا ومعلوماتنا عن الشارقة سيراها الجميع بالملعب، ولا أفكر إلا بالفوز، ومباراة السوبر لا تمت للدوري بصلة، ولا أفكر في الدوري الآن)).

كوزمين: النهائي الخامس رقم مهم في مشواري مع الشارقة

أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة على خصوصية مباراة الليلة، ليس لأنها على كأس السوبر، بل لأن الشارقة يدافع فيها عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، وامتدح كوزمين منافسه شباب الأهلي وقال: نحن في وضع الدفاع عن اللقب والمهمة صعبة لا سيما أمام منافس مثل شباب الأهلي الذي يعتبر من أصعب الفرق، ويتميز بوجود كوكبة من اللاعبين المميزين أصحاب السرعات العالية والخبرات.

وأكد كوزمين اعتزازه بما حققه مع الشارقة وقال: وصلنا 4 نهائيات كؤوس العام الماضي ونجحنا في الفوز بها جميعاً وعندما نخوض نهائياً خامساً هذا الموسم فهذا رقم مهم في تاريخي ومشواري مع الشارقة وأتمنى الفوز فيه أيضاً، وتفكيري في الفوز باللقب ليس من أجل تعويض شيء، فالموقف في جدول الدوري بالنسبة للشارقة ليس مخيفاً، ولكن إحراز البطولات أمر مفرح خاصة عندما يتعلق الأمر بكونه الكأس الخامسة خلال وقت وجيز.

وتحدث كوزمين عن المطلوب من فريقه في المباراة وقال: علينا التضحية والعمل بشكل جيد داخل الملعب وثقتي كبيرة في أن لاعبي الشارقة يعرفون أهمية المباراة ويقدرون حجمها والمطلوب منهم، وفي مثل هذه المباريات تكون التضحية واجبة لبذل جهد مضاعف عن أي مباراة أخرى والمطلوب العمل الجماعي في الملعب لأنه المهم في إحداث الفارق، ولدي شعور بأن لاعبي فريقي جاهزون للتضحية.

لا تغييرات

حول توقعاته للفريقين فيما يخص التشكيلة مقارنة بآخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري قبل 10 أيام قال: لن تحدث تغييرات جذرية سواء في الشارقة أو شباب الأهلي باستثناء غياب مدافع شباب الأهلي وقائده وليد عباس وبالنسبة لي أتمنى عودة لاعب أو اثنين الذين تعافوا من الإصابات.

وتحدث كوزمين عن أهمية التركيز في التعامل مع الفرص وقال: لا توجد مشكلة عقم هجومي في الشارقة، ولكن ضياع الفرص يكون أحياناً بسبب التركيز وفي مباراة السوبر يحتاج الأمر لكثير من التركيز لأن الفرص تكون محدودة في مثل هذه المباريات وأي تفريط يجعل المهمة أصعب والانضباط العالي يقود للتركيز في التعامل مع الفرص وتحويلها إلى المرمى.

وتحدث كوزمين عن أطراف خط الدفاع في ظل المعاناة التي حدثت لفريقه في المباريات السابقة جراء الإصابات قائلاً: حدثت إصابات كثيرة في الفترة الماضية، ولكن الوضع مطمئن حالياً، الحسن صالح عاد من الإصابة وخالد الظنحاني تدرب مع المجموعة بشكل جيد وسيكون متواجداً مع الفريق ويبقى تحديد المشاركة بعد التمرين الأخير.

وتمنى كوزمين تحقيق الفوز وقال:أكثر ما يسعدني في كأس السوبر، هو الأجواء المفرحة وامتلاء الاستاد كما حدث في العام الماضي، ورابطة المحترفين تقوم بجهد كبير في تهيئة أجواء مثالية قبل انطلاقة السوبر، والهدف من كرة القدم إسعاد الناس بمختلف فئاتهم.

أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أنه وزملاؤه جاهزون للقاء الشارقة، على كأس السوبر، وأنهم يمتنون التوفيق، والاحتفال باللقب، وأشار إلى أن الفريق تعود على الضغوط وأصبحت أمراً طبيعياً وقال: كأس السوبر لقب من مباراة واحدة، وسيدعمنا معنوياً في حال الحصول عليه، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري، والخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمباراة قائمة على جزئيات صغيرة، ونتمنى أن يحالفنا فيها التوفيق لنحسم اللقب.وعن طرد زميله وليد عباس قبل أيام في مباراة الدوري أمام الوصل، قال: وليد عباس من اللاعبين الهادئين في الملعب، والطرد حدث عارض، ونحن في شباب الأهلي مطالبون بالفوز والبطولات والتعامل مع الضغوط الموجودة، واللاعبون قادرون على تجاوزها، واللاعب يجب أن يقدم 200 % من جهده في مثل مباريات كأس السوبر، وهو ما يجعل اللاعب متحفزاً دائماً.

كايو لوكاس: أتمنى التسجيل وإسعاد عائلتي



تمنى كايو لوكاس محترف الشارقة، التسجيل لفريقه في نهائي السوبر 2023، وأكد أن هدفه وهدف جميع زملائه هو الظفر باللقب، وقال: ((أحرص دائماً على الذهاب ناحية عائلتي في الملعب بعد تسجيل أي هدف وأتمنى تحقق هذا المشهد بالنسبة لي في كأس السوبر، والمباراة تقام في ملعب ممتاز من جميع النواحي، سعيد باللعب فيه فأرضية الملعب أكثر من جيدة)).

مجهود

وأشار لوكاس إلى أن تركيزه وجميع زملائه ينحصر في تنفيذ تعليمات المدرب، وأنه يتمنى تتويج مجهودات الفريق بالفوز على شباب الأهلي الذي وصفه من الفرق الصعبة والمنافسين الكبار.

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