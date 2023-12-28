47 ميدالية حصاد مشاركات «الأولمبية» خارجياً

بدعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حصدت رياضة الإمارات 47 ميدالية في المشاركات الخارجية منها 27 ميدالية بدورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

كما حقق أبطالنا 20 ميدالية في الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين عن طريق 5 رياضات هي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه.

وحرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم الرياضيين المميزين تقديراً واعتزازاً بما قدمه أبطال وبطلات الإمارات ونظمت اللجنة الأولمبية حفلاً مميزاً نوفمبر الماضي، لتكريم الأبطال المتوجين بـ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو.

كما كرم سموه الأعضاء السابقين للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدورهم البارز، وإسهاماتهم المميزة في دفع مسيرة الحركة الأولمبية.

وللمرة الأولى في تاريخ اللجنة الأولمبية تم تشكيل مجلس إدارة منتخب للفترة 2023 ـ 2024، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم استناداً على النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية.

علامات مضيئة

وشهدت دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات، ومنها كسر الرقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية، وحصول منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 10 ميداليات ملونة، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة ((المضمار)).

ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في آسياد هانغتشو عندما فاز عمر ماجومدوماروف بالذهبية الإماراتية والعربية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم.

كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، إذ وصل عدد النقلات إلى 171 نقلة بين اللاعبتين،.

واستغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة وطرفاها تاريخ الآسياد بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدار نسخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب.

ويعد 2023 عاماً استثنائياً في مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات، بعد أن شهدت تحقيق نتائج مميزة على صعيد المشاركات الرياضية الخارجية ونجح عدد من الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات.

وعلى صعيد الفعاليات المجتمعية حرصت اللجنة الأولمبية على مواصلة تنظيم أنشطتها وبرامجها السنوية بصورة مبتكرة، ومنها اليوم الرياضي الوطني، وفعالية اليوم الأولمبي، كما سعت اللجنة الأولمبية الوطنية لتعزيز حضورها على الصعد كافة من خلال بناء الشراكات وبحث سبل التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الرياضية.

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