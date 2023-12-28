سعود بن صقر: الرياضات التراثية تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ((السوان 2023 ـ 2024)).

في نسخته الثالثة عشرة، المقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على ميدان السوان في رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الفعاليات والرياضات التراثية في دولة الإمارات تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي، وتعد جزءاً من العادات والتقاليد العربية المتأصلة في المجتمع الإماراتي، وأن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية مشتركة هدفها صون تراث الآباء والأجداد وضمان إيصاله للأجيال القادمة.

مشيراً سموه إلى أن سباقات الهجن العربية الأصيلة حظيت باهتمام ودعم الآباء المؤسسين، إيماناً منهم بأن الماضي العريق والعادات والقيم العربية الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي هي القاعدة القوية التي تنطلق منها خطط النهضة والتنمية الشاملة في الدولة.

إشادة

وأشاد سموه باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسباقات الهجن العربية في دولة الإمارات وفي الخليج العربي من خلال مهرجان محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، الذي يعد ملتقى ثقافياً وتراثياً يرسخ القيم العربية الأصيلة، ويجسد أهمية الرياضات التراثية ودورها في الحفاظ على الموروثات المجتمعية وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وأوضح سموه أن سباقات الهجن تعد إحدى أهم روافد التراث الثقافي في دولة الإمارات، ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة لأبناء هذه الأرض الطيبة، معرباً عن اعتزازه بالجهود المبذولة لمواصلة تطوير هذه السباقات المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، وبحرص الشباب على المشاركة في هذه التحديات التراثية والرياضية.

وكرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائز في الشوط الأول خليفة سلطان بالرشيد السويدي بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح، والفائز في الشوط الثاني غنام عبيد غنام المزروعي ببندقية القعدان المفتوح.

تتويج

من ناحية أخرى توج الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، مُلاك الإبل الأصيلة الذين حصدوا المركز الأول في مزاينة الإبل لسن الإيذاع في المهرجان، وحضر التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.

وسجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز ((الهنوف)) لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني ((منيحيف)) لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، تليها ((محنه)) لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وأسفرت نتائج شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل فوز ((الذاير)) لمالكها عبدالعزيز محمد القحطاني بالمركز الأول، وجاء ((مزون)) لمالكها سالم سهيل الراشدي، ثانياً، و((الظفرة)) لمالكها سالم محمد المنصوري ثالثاً.

وفي شوط إيذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل فازت ((نجود)) لمالكها ساري معيوف المنصوري بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب ((الشامخة)) لمالكها مبارك محمد المنصوري، ونالت المركز الثالث ((جمايل)) لمالكها ناصر حميد المنصوري.

وأسفرت نتائج شوط إيذاع شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) عن ذهاب المركز الأول إلى ((حلوه)) لمالكها جمعة سعيد العليلي، وجاء في المركز الثاني ((معارك)) لمالكها حمد عبيد الرايحي، وفي المركز الثالث ((ثروة)) لمحمد سالم آل علي.

وعلى صعيد آخر، تدخل إلى شبوك مزاينة الإبل اليوم الإبل المشاركة في منافسات سن الثنايا ضمن أربعة أشواط للمحليات الشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل.

مسابقة المحالب

تشهد مسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل ((السوان – 2023 - 2024))، منافسات بين 123 ناقة في 4 أشواط (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل).

وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيمة لأشواط المسابقة وبقيمة تبلغ مليوناً و108 آلاف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل شوط بقيمة 277 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 70 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 35 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر.

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