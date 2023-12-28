الأسوأ من جرائم إسرائيل!

هل تعرفون ما الشيء الأسوأ من العمليات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل في غزة؟

إنه الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني بين حركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في رام الله.

إنها حالة تحالف منظمات سياسية فلسطينية (منظمة التحرير) التي لا تضم الإسلام السياسي.

إنها حالة عدم اتفاق على الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إنها حالة استقواء كل طرف منهما بحلفاء داعمين وممولين إقليميين ودوليين مختلفين، ما يضع مستقبل القضية الفلسطينية في حالة استقطاب حاد.

إنها حالة عدم التنسيق الأمني والتعاون العسكري في حماية الشعب الفلسطيني.

إنها حالة عدم وجود برنامج عمل سياسي وخطة اقتصادية مشتركة، ترسم صورة مستقبل الشباب الفلسطيني الطامح إلى تعليم جيد، وخدمات عامة مناسبة، ورعاية صحية جيدة، وسوق عمل مطمئن.

في النهاية، أصبح لدينا 4 نسخ من الفلسطينيين:

1 - فلسطينيو الخط الأخضر، أي فلسطينيو ما قبل 1948، الذين يحملون الجواز الإسرائيلي، ويخضعون لأسلوب حياة وقوانين المحتل.

2 - فلسطينيو السلطة، الذين يعيشون تحت إدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيماتها.

3 - فلسطينيو غزة، الذين يعيشون منذ عام 2007 تحت سيطرة إدارة وإرادة حركة حماس.

4 - وأخيراً فلسطينيو المهجر الموزعون في شتات العالم من العالم العربي إلى أمريكا اللاتينية، ومن أفريقيا إلى أستراليا.

وهؤلاء يعيشون حالة من الإحباط الوطني، لأنهم لا يجدون أي بارقة أمل في العودة النهائية إلى وطنهم الأصلي فلسطين.

آخر ما يؤلم أي مراقب للأحداث، هو ذلك التصريح الذي خرج به أحد قادة ((حماس))، وقال فيه حرفياً: ((منذ أحداث يوم أكتوبر، لم يحدث أي تواصل على أي مستوى بين قيادة (حماس) وقيادة السلطة الفلسطينية)).

هل يمكن أن يقبل العقل الراجح مثل هذا التصريح؟

أكثر من 80 يوماً من القتل الوحشي مرت، وأكثر من 21 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأكثر من 1.7 مليون هجروا من منازلهم، وعشرات المخيمات الفلسطينية في الضفة هوجمت بعمليات أمنية، وأكثر من 4800 فلسطيني من الضفة تم اعتقالهم، وأكثر من 300 تم قتلهم في الضفة، ولا يتحاور فلسطينيو غزة مع فلسطينيي الضفة.

الأكثر عبثية، هو أن مبعوثين أمريكيين وأوروبيين وعرباً، واتصالات عالمية، ومشاريع قوانين تصاغ في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، ولا حوار أو تنسيق بين الطرفين.

الأكثر إيلاماً، هو رد فعل حركة حماس في غزة، الغاضب من قيادتها المقيمة في الدوحة، بسبب ما تسرب عن لقاءات سرية أو اتصالات أديرت بتكتم شديد، بين قيادة حماس ((الدوحة))، وقيادات السلطة الفلسطينية ((رام الله))؟

هل وصلنا إلى مرحلة أن الحوار بين الأشقاء وسط خطر وجودي مميت، أصبح عورة وخيانة؟!