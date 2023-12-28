«حاضنة عالمية» للقضية الفلسطينية

دخلنا الشهر الثالث لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث بدأت في السابع من أكتوبر الماضي. كل واحد خرج باستنتاج خاص به من هذه الحرب حول النتائج، التي ستخرج منها. قد تحتاج تلك الاستنتاجات والتداعيات بعض الوقت لكي تتشكل وتتبلور بوضوح، لكن بعضها بدأت مؤشراتها تتضح.

استنتاجي مبني على الوحشية، التي تنفذ فيها الحكومة الإسرائيلية جريمتها الإنسانية على أهل غزة تحت مبرر القضاء على حركة حماس وقادتها، وأدت إلى تسجيل أرقام قياسية في عدد ضحايا هذه الحرب بطريقة تحتاج إلى عقود كي ينسى العالم تلك الأرقام، أغلب الضحايا كانوا من الأطفال والشيوخ والنساء، فكانت النتيجة أن: ((القضية الفلسطينية صنعت لها حاضنة عالمية إنسانية)).

صمت العالم السياسي على جرائم إسرائيل، وفَشَلْ الولايات المتحدة في إيقاف الآلة العسكرية الإسرائيلية عن الاستمرار في ارتكاب المجازر، والانحياز الكامل، الذي أظهرته بعض الدول، والحكومات الغربية لأفعال الجيش الإسرائيلي ضد الإنسان الفلسطيني خلق وعياً عالمياً حول: ((حقيقة السردية الإسرائيلية، التي تكررها في مقابل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش بسلام في أرضه)).

أما عن محفز صناع هذا الوعي فليس من بينهم أيّ من متاجري القضية الفلسطينية من الأيديولوجيين أو السياسيين، فهم في الأرجح السبب في الكارثة التي يعيشها هذا الشعب على مدى أكثر من سبعة عقود، وإنما هم من الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني، الذي ينطلق من متغيرين اثنين لهما علاقة بالواقعية المرة في السياسة الدولية، ولكنها هي الحقيقة، التي ينبغي على الجميع التعامل معها.

المتغير الأول: قناعة هذا الجيل بأن هناك ترتيباً في الأولويات الوطنية لكافة دول العالم، وبالتالي فمكانة القضية الفلسطينية تقترب وتبتعد من الاهتمام حسب الأجندات الوطنية لاستراتيجية كل دولة (هذا الكلام سمعته من طالب في جامعة بيرزيت الفلسطينية)، فمرة تكون في المقدمة، ومرة على أسفل قائمة الأولويات، وهذا هو الحاصل فعلاً.

المتغير الثاني: الأمل الفلسطيني وحلمه التاريخي بأن يعود إلى أرضه، وفلسفة هذا الأمل الفلسطيني مبني على الاستمرار في المطالبة بحقه التاريخي، وفق المقولة التاريخية: ((لا يضيع حق وراءه مطالب)) لن تجد أحداً في العالم مثل الفلسطيني لديه قناعة بأنه سيعود إلى أرضه مهما طال الزمن، لذلك فهو يعمل على تغيير المعوقات، التي تعترض طريقه، ومن تلك المعوقات، المتاجرون والمستفيدون من قضيته العادلة.

بما أن منطلقات الفلسطينيين في استرجاع حقهم تغيرت بدلاً مع السياسة الدولية إلى الشعوب، فبالتأكيد تغيرت أدوات التأثير السياسي والإعلامي لقضيتهم، فانتقلوا بالقضية من الإقليمية، لتكون تحت حاضنة الإنسانية العالمية باستخدام أساليب يفهمها الجميع، منها الفن بكافة أنواعه، فهي اللغة المشتركة للجميع، فالقضية إنسانية قبل أن تكون قضية سياسية.

التحول الجديد للقضية الفلسطينية أن هناك مراجعة نقدية من قبل الشعب الفلسطيني نفسه، هذه المراجعة لا تقتصر على قادته السياسيين، وإنما في الموقف الدولي والإقليمي خلاصتها أن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة بأنه لم يعد يراهن أو بالأصل يثق في أحد على المطالبة بحقوقه التاريخية بقدر ما صار يدعو إلى الاعتماد على نفسه في إقناع الرأي العام العالمي، بما فيهم الرأي العام اليهودي بأنه يريد أن يعيش كباقي شعوب العالم في وطنه وأرضه.

تتلخص معاناة القضية الفلسطينية المستمرة في: المتاجرة السياسية فيها، فالكل وظفها لخدمة أجنداته السياسية الداخلية والخارجية، مستفيدين من أنها قضية كاملة الأركان في توظيفها سياسياً فهي: قضية ببعد ديني، وهي قضية سياسية واقتصادية يمكن التربح فيها، وهي قضية إنسانية أيضاً تؤلم الضمير الإنساني، وتجعله يتناسى كل الاختلافات، ويتضامن معها ومع شعبها، الذي يدفع ثمن المغامرات السياسية.