فلسفة الاستدراج عند المتنبي

الاستدراج فن من فنون البلاغة، وهو ((مخادعات الأقوال التي تقوم مقام مخادعات الأفعال)).

وزعم ابن الأثير (ت 684 هــ) أنه ابنُ ‌بَجْدَتِها، وقال: ((إن مدار البلاغة كلها عليه؛ لأنه انتفاع بالألفاظ المليحة الرائقة، والمعاني اللطيفة الدقيقة،...)). ثم قال: ((ولتحقيق ذلك ينبغي أن يكون قصيراً في خلابه، ولا قصيراً في خطابه)).

وزعمه هذا حق، فلم أر أحداً من أهل البلاغة والأدب ذكره قبل ابن الأثير.

ومن الذين جاءوا بعده حازم القرطاجني (ت 684 هـ) ذكره في كتابه ((منهاج البلغاء وسراج الأدباء))، ولم يعز سبق ابن الأثير إليه! أما المتنبي فقد ضرب في هذا الفن كل مضرب..

ومن لطيف شعره: أن سيف الدولة كان مخيماً بأرض في الديار البكرية على مدينة ميّا فارقين، ليأخذها فعصفت الريح خيمته، فتطير الناس لذلك، وقالوا: لا يأخذها. فامتدحه المتنبي بقصيدة يعتذر فيها عن ذلك، ويستدرج ما أثر ذلك في صدره بالإزالة والمحو، تقريباً لخاطره، وتطييباً لنفسه، فأجاد أيما إجادة، وأفاد أيّما إفادة، ‌فلله ‌دره! ما أعذب كلامه، وأحسن نظامه! قال:

‌تَضِيقُ ‌بِشَخْصِكَ ‌أَرْجَاؤها... ‌وَيَرْكُضُ ‌في ‌الوَاحِدِ ‌الجَحْفَلُ

وَتَقْصُرُ مَا كُنْتَ في جَوْفِها... وَيُرْكَزُ فِيها القَنَا الذُّبَّلُ

‌وَأنَّ ‌لها ‌شَرَفاً ‌بَاذِخَاً... وَأنَّ الخِيَامَ بها تَخْجَلُ

فلا تُنْكِرَنَّ لها صَرْعَةً... فَمِنْ فَرِحَ النَّفْسِ ما يقْتُلُ

وَلَما أمرتَ بِتَطْنِيْبِها... أشيْعَ بأنَّكَ لا تَرْحَلُ

فما اعْتَمَدَ اللهُ تَقْويضَها... وَلَكِنْ أشارَ بما تَفْعَلُ

وَعَرَّفَ أنَّكَ مِنْ هَمِّه... وأنَّكَ في نَصْرِهِ تَرْفُلُ

فما العَانِدُون وما أثَّلُوا؟... وَمَا الحاسِدونَ وما قَوَّلُوا؟

هُمُ يَطْلُبونَ فَمَنْ أدَرَكوا؟... وَهُمُ يَكْذبونَ فمن يَقْبَلُ؟

وَهُمْ يَتَمَنَّوْنَ ما يَشْتَهُونَ... وَمِنْ دُونِهِ جَدُّكَ المُقْبِلُ

فهذه اللامية تظهر فلسفة المتنبي في الاستدراج، وإزالته ما في نفس الأمير من الإحراج!

قال صاحب الطراز؛ المؤيد بالله: ((ولو لم يكن في شعره إلا هذه القصيدة، لكانت كافية في معرفة فضله، وكونه فائقاً فيه)). أي: الاستدراج.