قطط إسطنبول

تشكل القطط المنتشرة في أزقة وشوارع وأحياء إسطنبول، ومنذ سنوات طويلة، ظاهرة ثقافية وإنسانية بامتياز، ومع مرور الوقت أصبحت هذه القطط علامة فارقة تظهر في فيديوهات السياح وصورهم، في الأفلام الوثائقية، في البطاقات التذكارية وأغلفة الكراسات والملابس وأدوات الطلاب المدرسية، أصبحت توازي برج غلاطة والجرايد بازار والسوق المصري و... تلك حقيقة لا مبالغة فيها!

إن جموع القطط التي ستتعثر بها وأنت تعبر حي بلاط أو نيشانتيشي، شيشلي أو شارع الاستقلال أو أي حي ومنطقة، لا يمكن أن لا تلفت انتباهك بأنواعها وألوانها، وذلك القطع الواضح في طرف آذانها علامة على تعقيمها، لذلك فأنت كأي سائح أو زائر، ستنحني لها حتماً ملاعباً، أو كي تلتقط لها أو معها صورة تذكارية، إن هذه الجموع الكثيرة من القطط تعتبر نفسها جزءاً من تاريخ وحاضر المدينة، لها حقوق كحقوق أي مواطن!

لا أتحدث عن عشرة أو مئة قطة، بل عن قطط بعدد المحلات والمقاهي والمطاعم والمكتبات، ومحلات بيع الورد والملابس والصيدليات و... لذلك تتحرك القطط في الأمكنة باعتبارها ملكيتها الخاصة! أما أهالي إسطنبول فيحبون قطط مدينتهم، ولا يتبرمون منها أبداً، بل يشعرون بمسؤولية حقيقية تجاهها، ولكثرتها وتعدد حكاياتها فقد تحولت إلى روح أخرى تضفي على إسطنبول حالة من الخصوصية.

يقال إن جزءاً من تاريخ إسطنبول مخبوء في جانب خفي من مسيرة القطط عبر التاريخ العثماني، هذه القطط التي انتشرت في المدينة قادمة من الميناء، فحين ترسو السفن، تهبط القطط التي رافقت البحارة لحماية بضائعهم وأطعمتهم، من السفن لتجوب الشوارع والأحياء ولتستقر أخيراً في المكان الذي تختاره، هكذا كان الحال منذ أزمنة بعيدة.

جرب أن تجلس في أحد المقاهي، وستجد حتماً قطاً أو قطة يجلسان في مدخله كأنهما حارسان حقيقيان للمكان، لا يخافان ولا يفران من المارة وينظران إليك كأنهما يستعدان لالتقاط صورة معك، كقطة المكتبة التي أرادت الخروج فجلست أمام الباب انتظاراً لأن يفتح آلياً، فلما لم ينفتح وقفت أمامي وصارت تنظر للباب!