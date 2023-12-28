الأيام حُبلى

بدأت الأستار ترفع، والأسرار تكشف، ونحن لا نعرف من نصدق ومن نكذّب، فالأطراف المتقاتلة غير موثوق بها، كلامهم تفوح منه رائحة كريهة، عفنة، تجعلنا عاجزين حتى عن إظهار مشاعرنا، فالشك يغلب العاطفة، ويجعل الأوراق كلها متداخلة، ومكملة لبعضها البعض، وكأنهم متفقون على أن يكونوا متضادين علناً، ومتفقون سراً!

طوفان حماس ليس مقاومة، ولا يتحدث العربية، كان مجرداً من الأهداف المعلنة، لهذا تساءلنا في نهار السابع من أكتوبر عن الغاية، ولم يجبنا أحد، رغم علمنا التام بأن الرد الإسرائيلي سيكون قاسياً، وقد يكون الفرصة المنتظرة منذ عام 1967، أن تجرف غزة، ويرّحل سكانها، أو ما تبقى من سكانها، وتلحق بما سلب من قبل، و((هنية)) يبرر بأن طوفانه كان من أجل التحفيز وإثارة مشاعر الأمة، وكأن هذه المشاعر ((ألعوبة)) أطفال في يده، وأيدي قادة مَحْفَلِهِ، الذي رحل من القطاع قبل إشعال النار، وزاد الطين بلة عندما قال: إن الوضع بحاجة إلى دم يهدر وأرواح تزهق لتغذية النضال!

وكان نتنياهو وجيشه على أهبة الاستعداد، فضربوا المستوطنات بالطائرات والمدفعية الثقيلة، وأحدثوا كارثة يرتزقون منها، فإذا بالذين قتلوهم أكثر من الذين قتلهم الطوفان الوهمي، وعندما تساءل العالم عن أقوى أجهزة الاستخبارات، أين كانت؟ لم يجد إجابة، ولكن الشك انتشر بعد أن شاهد حجم المذابح في القطاع، وكيف حشر الناس في مناطق ضيقة وغير آمنة حتى وصلوا إلى النقطة الأخيرة في الجنوب، وبدأ الكلام يتردد حول علم أطراف كثيرة بذلك السيناريو المعد مسبقاً، سواء من المشاركين أو من المحرضين.

وطفت بعض الحقائق إلى السطح، فكل لاعب يريد أن يظهر مهاراته، بعد أن طالت فترة جلوسه على ((دكة)) الاحتياط ومدرجات المتفرجين، وخرجت الحقيقة من مصادرها بالنسبة للطوفان، ولن ينتظر العالم طويلاً حتى يسمع الحقيقة من الطرف الآخر، الذي لم يدخر سلاحاً لم يستخدمه لتدمير غزة، وقتل سكانها وتشريدهم.

والأيام حُبلى.