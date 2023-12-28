اصطدام ناقلة بضائع بلغم في البحر الأسود

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن ناقلة يونانية للبضائع، كانت متجهة إلى ميناء على نهر ((الدانوب)) لتحميل الحبوب، اصطدمت بلغم في البحر الأسود، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، على تطبيق ((تلغرام)):((وقع انفجار في سفينة مدنية جراء لغم بحري في البحر الأسود حيث انحرفت السفينة عن مسارها وفقد الطاقم القدرة على التحكم بها واندلع حريق في الطابق العلوي للسفينة)).

وقال رئيس مكتب المدعي العام في مدينة أوديسا الأوكرانية، في مؤتمر صحافي، إن قبطان السفينة وبحاراً أصيبا، ونقل الأخير إلى المستشفى في مدينة ((إزماييل)).

في الأثناء، ذكر الجيش الأوكراني، أن السفينة كانت تبحر في البحر الأسود، اصطدمت أثناء طريقها إلى ميناء الدانوب الأوكراني بلغم روسي، إلا أن الشركة المشغلة للسفينة أكدت أن سبب الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفينة، لا يزال غير واضح. وعلى صعيد متصل، أفادت منصة ((ماريتايم بوليتين))، بأن ((لغماً بحرياً روسياً انفجر تحت، أو بالقرب من مؤخرة سفينة الشحن اليونانية العامة ((فيسوس)) عند دلتا الدانوب.

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