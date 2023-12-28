«يونسيف»: النظم الاجتماعية والاقتصادية في اليمن على حافة الانهيار

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونسيف))أن النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في اليمن لا تزال على حافة الانهيار حيث تشهد البلاد عامها التاسع من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11.1 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح 4.5 ملايين شخص داخليا.

وفي تقرير حديث قالت المنظمة إنه وعلى الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة، والتي أدت إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، إلا أن القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار مستمر في العديد من المناطق.

وذكرت أن المستويات العالية من الاستجابة الإنسانية حتى الآن كانت فعالة للغاية في حماية ملايين الأطفال، فإن عدم وجود حل سياسي شامل للصراع في البلاد يعني أن احتياجات الأطفال وأسرهم مستمرة في التزايد.

وتتمثل استراتيجية ((يونسيف)) الإنسانية في اليمن في تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة - وفي الوقت نفسه إجراء البرمجة على طول العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية لإنشاء نهج متماسك لتلبية الاحتياجات الحرجة. ولكنها تحتاج إلى 142 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن وتلبية احتياجات الأطفال والأسر في عام 2024.

ونبهت في تقريرها أن عدم وجود تمويل سيؤدي إلى أضرار لا يمكن التنبؤ بها لتنفيذ التدخلات العاجلة إلى تقويض استمرارية الخدمات الرئيسية، مما يعرض حياة الأطفال للخطر. بعد أن ساعدت مستويات الاستجابة الإنسانية غير المسبوقة في حماية ملايين الأطفال، فإن عدم وجود حل سياسي شامل للصراع في البلاد لا يزال يؤدي إلى زيادات كبيرة في الاحتياجات.

ووفق ما أوردته المنظمة فإن الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني في 2023 - والتي تتجلى في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والتشعب الفعلي للمؤسسات الاقتصادية من قبل الفصائل المتنافسة - زادت من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة. وحسب المنظمة لا يزال اليمن عرضة لتفشي الأمراض. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، تم الإبلاغ عن 42452 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية.

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