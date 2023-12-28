زعيم كوريا الشمالية يوجه الجيش بالاستعداد للحرب

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى ((تسريع الاستعدادات للحرب)) في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء ((مناورات المواجهة)) التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وشدد أيضاً على أن ((الوضع العسكري)) في شبه الجزيرة الكورية أصبح ((حاداً))، بسبب المواجهات مع الأعمال المعادية للشمال و((غير المسبوقة)) التي تقوم بها واشنطن وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية. وتأتي هذه التعليمات بعد أسبوع من التحذير الذي أطلقه كيم بجاهزية بيونغيانغ لاستخدام ترسانتها النووية في حال ((تعرضت لاستفزاز)) بسلاح نووي.

وأمر كيم ((الجيش وصناعة الذخائر وقطاعي الأسلحة النووية والدفاع المدني بتسريع الاستعدادات للحرب))، متحدثاً خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم. ونبه من ((الوضع السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية، الذي بلغ نقطة قصوى))، مشيراً إلى ((مناورات المواجهة غير المسبوقة في التاريخ التي تعتمدها الولايات المتحدة والقوات التابعة لها))، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كما أدرجت في دستورها وضعها كقوة نووية وأطلقت قمراً صناعياً عسكرياً للتجسس، واختبرت صاروخ ((هواسونغ 18))، أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها.

تكثيف

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري من خلال تفعيل نظام لتشارك البيانات بصورة آنية حول عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، ومضاعفة المناورات العسكرية المشتركة في المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكي بصورة خاصة إلى كوريا الجنوبية في الأشهر الماضية الغواصة ((يو إس إس ميسوري)) العاملة بالدفع النووي وحاملة الطائرات ((يو إس إس رونالد ريغان)) وقاذفة استراتيجية من طراز بي - 52، في خطوات أثارت كل منها غضب كوريا الشمالية.

وتعتبر كوريا الشمالية المناورات العسكرية في محيطها بمثابة تدريب لاجتياح أراضيها، مؤكدة أن تجاربها الصاروخية هي ((تدابير مضادة)) ضرورية.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية الأسبوع الماضي، وهي أحدث أصول استراتيجية تنشرها واشنطن في إطار تعهدها لسيئول بتعزيز الاستعداد الدفاعي.

عقيدة

وتبنت كوريا الشمالية العام الماضي عقيدة جديدة تعتبر وضعها كقوة نووية أمراً ((لا رجوع فيه))، وتسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية. وينص القانون الذي صدر بهذا الصدد على أنه ((إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري)).

وحذرت سيئول وواشنطن بأن أي هجوم نووي من الشمال سيقابل برد مدمر. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في 14 ديسمبر إنه ((إذا أقدمت كوريا الشمالية على أي عمل متهور يقضي على السلام، فإن ما ينتظرها هو دمار مروع)).

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