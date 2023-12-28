هل يعجل ظهور حميدتي إنهاء الحرب في السودان؟

تأجل اللقاء الذي دعت له قمة ((إيغاد)) بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، لأسباب فنية بحسب وزارة خارجية جيبوتي، وما بين جدلية قيام اللقاء من عدمه نتيجة لغياب حميدتي، وما صاحب ذلك من تكهنات قطعها ظهوره بشكل علني لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وهو بجانب الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، وما تبع ذلك من زيارة قام بها حمديتي، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفق مراقبون فإن ظهور حميدتي للعلن وقيامه بجولة خارجية شملت حتى الآن أوغندا وإثيوبيا وهما من الدول المؤثرة في الإقليم، يمثل نقطة تحول لأزمة الحرب في البلاد.

ويؤكد المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز لـ((البيان)) أن ظهور حميدتي في هذا التوقيت له عدة دلالات وإبعاد، يتمثل البعد الأول والأساسي حول الحديث، الذي أشارت إليه الوساطة وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وقمة منظمة ((إيغاد)) بأن لقاء سيجمع بين البرهان، و((حميدتي))، قريباً، بجانب الترتيبات، التي تجري لتنظيم اللقاء بين الجنرالين.

ويشير عبدالعزيز إلى أن ظهور حميدتي وزيارته لإثيوبيا عقب زيارة قام بها إلى أوغندا تشير إلى أن الرجل يقوم بجولة خارجية بغرض ظهوره إلى العلن بعد غياب دام لأشهر طويلة، وهو في أقوى حالاته بعد تمدد قواته إلى وسط السودان وسقوط مدينة ود مدني والفرقة الأولى التابعة للجيش في يدها، غير أن أشرف عبدالعزيز أشار إلى أن ظهور حميدتي سيجعله في مواجهة الكثير من التحديات.

ويؤكد عبدالعزيز أن ظهور حميدتي سيكون له ما بعده، لا سيما أن هناك من سيسعى في الفترة المقبلة في سبيل استمرارية الحرب أكثر مما يجب باعتبار أن ظهور حميدتي استفزها، ودحض كل الشائعات والتضليل، الذي يمارسه من يدافعون عن استمرار الحرب، وفي المقابل هناك من يعتبر أن ظهور حميدتي يمكن أن يفيد في الوصول إلى حل بينه والفريق البرهان، بوقف مد هذه الحرب العبثية، التي أشعلها الطرفان.

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