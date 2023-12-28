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فيضانات عارمة تجتاح هولندا وألمانيا

12/28/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتعرض مناطق واسعة في هولندا وألمانيا إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في الأنهار، مما تسبب في فيضانات عارمة، غمرت مناطق واسعة من هولندا ومن شمال ووسط ألمانيا.

وحسب ما نشره موقع ((يورونيوز)) في هولندا، امتلأت أذرع نهر الراين المختلفة بالمياه، مما أدى إلى خروجها عن مساراتها، وبالأخص نهر آيسل بالقرب من مدينة ديفينتر في شرق وسط هولندا، حيث وضع عناصر الدفاع المدني بمساعدة متطوعين أكياس الرمل بالقرب في مناطق تدفق المياه في محاولة لمنع الفيضانات من الوصول إلى داخل المدينة.

وأوضحت المصادر، أن الوضع مشابه أيضاً في الجارة ألمانيا، وبالأخص في مدينة بريمن في شمال البلاد وفي ولاية سكسونيا السفلى، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى خروج عدة أنهار عن مساراتها مثل نهر فيزر وفومه وفوربه، مما تسبب في غمر حقول زراعية ومنازل.

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