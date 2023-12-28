مصر: ننتظر رد الأطراف على مبادرتنا لوقف الحرب

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اقتراح إسرائيلي أمريكي لهدنة جديدة في قطاع غزة، في وقت أكدت مصر أنها طرحت إطاراً لمقترح في سبيل إنهاء الحرب على غزة، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أمس، إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح لحل الأزمة الفلسطينية، من أي طرف من الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه ((عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة)).

وأضاف رشوان في بيان، أن مصر ((طرحت بالفعل إطاراً لمقترح في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة))، موضحاً أن ((صياغة الإطار خرجت بعد الاستماع إلى وجهات نظر كل الأطراف المعنية)).

وأوضح رشوان، أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض، وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. وأعلن رشوان أنه ((عند وصول الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيُعْلَن كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي)).

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق، إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار على عدة مراحل تشمل إطلاق إسرائيل و((حماس)) سراح محتجزين.

في الأثناء، أكدت القناة الإسرائيلية أن المقترح الإسرائيلي الأمريكي يقوم على انسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تدخل بشكل موازٍ معدات ومعونات طبية إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تطلق ((حماس)) سراح النساء والجنود وتسلم جثث الإسرائيليين التي بحوزتها، وبعد ذلك يرسم الجيش الإسرائيلي خطوطاً جديدة في قطاع غزة. وأكدت القناة الإسرائيلية رفض ((حماس)) هذا الاقتراح في الوقت الحالي.

وفي بداية هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت لإسرائيل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين تقوم على ثلاث مراحل، يتم بموجبها إطلاق سراح نحو 40 من المحتجزين من النساء والمرضى والمسنين في المرحلة الأولى، في مقابل وقف الأعمال العدائية مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

في المرحلة الثانية، يتم إطلاق سراح الجنود وتسليم الجثث، مع بدء المفاوضات عن اليوم التالي للحرب، فيما توقف إسرائيل إطلاق النار. في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إشكالية بشكل خاص بالنسبة إلى إسرائيل، يتم إطلاق سراح الرجال والجنود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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