الشعبة البرلمانية: غزة تشهد كارثة إنسانية

شارك محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس، نائبة رئيس المجموعة، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، أهمية انعقاد هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف الأرواح، إضافة إلى تدمير الكثير من الوَحَدات السكنية، والمرافَق التعليمية، واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ونزوح قسري لسكان غزة.

وأضاف اليماحي أن هذه اللحظات الحرجة والأحداث الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتطلب السعي نحو تعزيز التضامن والتعاون والعمل سوياً لحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وحث الحكومات والمجتمع الدولي، تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، والعمل على وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال: في هذه الظروف الصعبة التي تمر على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، واصلت دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المستشفى الميداني، واستقبال مئات من الجرحى والمرضى من سكان القطاع في مستشفيات الدولة، وتقديم كافة المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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