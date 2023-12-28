إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية وسط وجنوب القطاع

شهد قطاع غزة يوماً جديداً من التصعيد، فيما لا تظهر أي بادرة تؤشر إلى قرب وقف الحرب على غزة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي، أمس، غاراته وعملياته البرية في شمال ووسط وجنوب القطاع، مع تواصل التحذيرات الدولية من ((خطر جسيم)) يطال المدنيين بالتوازي مع اعتراف إسرائيل باستخدام ((أسلحة غير مناسبة)) في قصف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 98 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا وخان يونس والمغازي، أمس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي في خانيونس جنوباً إلى 20 قتيلاً، وأوضح أن القصف هو الثالث على محيط مستشفى الأمل خلال أقل من ساعة. وأضافت أن قصفاً إسرائيلياً مكثفاً طال دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدف بيت لاهيا شمالاً. وشهدت مدينة خانيونس جنوباً، غارات إسرائيلية عنيفة ما تسبب في سقوط 78 قتيلاً.

ارتفاع عدد القتلى

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان، ((إن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين)). وأوضح أن ((الجيش الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 قتلى و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية)). وطالب القدرة، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف، وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

اعتراف إسرائيلي

في الأثناء، أعلنت ((هيئة البث الإسرائيلية)) أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً أقر بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة وأدت إلى مقتل 70 فلسطينياً ((استُخدم فيها سلاح غير مناسب)).

ونقلت الهيئة عن المسؤول الأمني، الذي لم تسمه، قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادث. وقال المسؤول: ((الهجوم الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين غير المتورطين، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم وألحق أضراراً بالمدنيين... كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، ما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم)).

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء 3 من جنوده قال إنهم قُتلوا في معارك بقطاع غزة. وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل ضابطين وجندي في المعارك بقطاع غزة، ورفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 501 منذ السابع من أكتوبر. وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن العسكريين الثلاثة الذين أعلن مقتلهم، قُتلوا الليلة قبل الماضية في معارك بوسط وجنوب القطاع، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

مقتل محتجزة

واعلن تجمع نير عوز الاستيطاني في جنوب إسرائيل أمس مقتل إسرائيلية أمريكية محتجزة لدى حركة حماس وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها. وقال التجمع في بيان إن جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم، السبت، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

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