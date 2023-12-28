«تنمية المجتمع» بدبي تستثمر الفرص الواعدة في حتا

أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي استمرار تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى التمكين الاجتماعي المستدام لأهالي منطقة حتا، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن استحداث فرص ومسارات مختلفة للتنمية الاجتماعية المستدامة، التي من شأنها تعزيز السعادة بين سكانها، وترسيخ مشاركتهم في مجمل العملية التنموية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات وذلك ضمن مشاركتها في الخطة التنموية الشاملة التي أطلقتها حكومة دبي لتطوير المنطقة، التي تحتضن حالياً مهرجان((شتانا في حتا))، الذي يتضمن باقة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية، تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وتعتمد استراتيجية الهيئة على الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتميز بها منطقة حتا والعمل على الاستثمار فيها من خلال منظومة تطويرية اقتصادية واجتماعية شاملة مع التركيز على قطاعات الخدمات والرياضة والثقافة والتعليم لما لها من تأثير إيجابي مباشر على نوعية الحياة والمساهمة في تحقيق تطلعات أهالي حتا وسكانها بما يتسق مع الخطة الطموحة التي صاغتها حكومة دبي لتنمية هذه المنطقة الحيوية.

مشاريع مستدامة

ويعد مركز حتا المجتمعي أحد المشاريع المستدامة للمنطقة، حيث يساهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية الشاملة.

وبين حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن المركز يعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة ويمكن زواره من التمتع بالبرامج الثقافية والترفيهية التي تنظم بشكل يومي في مرافق المركز، والوصول إلى الخدمات المختلفة التي تقدم بالتعاون مع شركاء الهيئة.

وقال إن تنفيذ الهيئة مبادرات متنوعة بالتعاون مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص لتمكين الشباب الباحثين عن عمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتطوير أعمال الأسر الإماراتية المنتجة.

وأوضح أن الهيئة وضعت الهيئة حزمة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية المتكاملة تخاطب كل الفئات العمرية وجميع شرائح المجتمع في حتا سواء كبار المواطنين والشباب والأطفال أو أولياء الأمور وحتى المقيمين القاطنين في حتا، حيث تهدف هذه البرامج إلى بناء قدرات أهالي المنطقة، وتوعيتهم بحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر كأصحاب الهمم والأطفال ومهارات الدمج والتمكين الاجتماعي لهم، إضافة إلى تعزيز مشاركاتهم التطوعية.

عروض وتخفيضات

وبين أن الهيئة توفر خدمات المنافع المالية لأسر أهالي منطقة حتا فضلاً عن خدماتها الموجهة لكبار السن مثل ((بطاقة ذخر)) التي تمكنهم من الاستفادة بباقة واسعة من العروض والتخفيضات و((بطاقة سند)) لأصحاب الهمم، كما تعمل الهيئة على توسيع فعاليات نادي ذخر الاجتماعي بأنشطة ترفيهية ورياضية واجتماعية وصحية وثقافية يتم تقديمها لكبار المواطنين في حتا.

وأكد حرص الهيئة على نشر خدمات الكشف عن التأخر النمائي لدى الأطفال، واستمرار حملاتها للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال ورش توعية وتدريب لأهالي المنطقة على كيفية استخدام أداة المسح النمائي استفاد منها أكثر من متخصص بما يتيح لهم تطبيق هذا المسح بشكل دوري على الأطفال حديثي الولادة وجميع الأطفال من عمر الولادة لعمر ست سنوات بغية بناء قدرات المختصين في المجتمع المحلي في هذا المجال المتخصص.

ولفت إلى تنظم الهيئة العديد من الورش التعريفية الدورية عن خدمات أصحاب الهمم التي تقدمها الهيئة لأهالي المنطقة، إضافة إلى ورش حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم والورش الخاصة بلغة الإشارة التي تنظم في مدارس حتا بهدف تمكين الطلاب والكادر التعليمي للتعامل مع أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق.

كما تعمل الهيئة على نشر التعريف بخدمة المنافع المالية لأصحاب الهمم لتتيح لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة التقديم على الخدمة ما يعزز من تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

مشاركة

وأشار إلى العمل على تفعيل مشاركة شباب حتا في الفعاليات والمبادرات كافة وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم في البرامج الاجتماعية التي تخدم المنطقة من خلال برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية يتم بموجبه تخصيص قاعة للجامعة ضمن مرافق مركز حتا المجتمعي من منطلق تمكين شباب المنطقة من استكمال تعليمهم الجامعي حيث توفر الجامعة برامج في البكالوريوس والدراسات العليا لأهالي المنطقة كما يحصل أهالي منطقة حتا على خصم يصل إلى 30 %.

وقال بن حريز إن الهيئة تحرص على إشراك الأطفال في مختلف فعالياتها كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع والمستقبل الذي يحمل أحلامنا طموحاتنا ومن أهم أولوياتنا في هيئة تنمية المجتمع تنمية مهاراتهم وتطوير نموهم وتعزيز صحتهم وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة العمرية وتنظيم المعسكرات والأنشطة الموجهة لهم وتحرص على تقديم كافة الإمكانات التي تساعدهم على الابتكار والتطور على المستوى الديني والاجتماعي، والتربوي، والثقافي والرياضي.

لافتاً إلى أن الهيئة تقدم لأهالي حتا خدمة الاستشارات الأسرية عبر القنوات الرسمية، وخدمة حماية الطفل التي يمكن الوصول إليها عبر الخط الساخن 800988 الذي يستقبل أيضاً الاتصالات المتعلقة بأصحاب الهمم وكبار السن.

وذكر بن حريز أن الهيئة خصصت مكتباً ضمن مرافق المركز لشرطة دبي لإجراء مقابلة الحالات من الأطفال والنساء لضمان خصوصية هذه الفئة. كما تم توفير ناد رياضي للنساء ضمن مرافق المركز لتشجيع نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة.

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